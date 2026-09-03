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La société de cloud IA Nscale s'engage à fournir une puissance de calcul d'une valeur de 3,5 milliards de dollars pour soutenir les ambitions de Figure dans le domaine de la robotique
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 16:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Nscale, spécialisée dans l'IA dans le cloud, a signé jeudi un contrat pluriannuel visant à fournir des ressources de calcul pour le développement des modèles d'IA et des robots de la société de robotique humanoïde Figure .

Nscale a indiqué qu’elle s’engageait dans un premier temps à fournir 3,5 milliards de dollars de ressources de calcul à Figure. Voici quelques détails clés:

* Les premiers processeurs graphiques (GPU) devraient être déployés à partir du second semestre 2027 à Barstow, au Texas, a précisé Nscale.

* La société spécialisée dans le cloud d’IA, qui est en concurrence avec CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , prévoit de porter son investissement en ressources de calcul à plus de 6 milliards de dollars.

* Nscale a déclaré que cet accord lui permettrait de devenir actionnaire de Figure et son fournisseur privilégié de ressources de calcul, afin d’alimenter la prochaine génération de modèles Helix et de robots humanoïdes de Figure.

* Les deux entreprises étudieront également la possibilité d’étendre la chaîne d’approvisionnement de Nscale aux humanoïdes.

* Nscale prévoit de déployer potentiellement jusqu’à 100.000 puces Nvidia NVDA.O pour Figure.

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