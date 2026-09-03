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La société colombienne GeoPark s'implante au Venezuela dans le cadre d'un accord pétrolier soutenu par Gilinski
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 03:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société colombienne GeoPark

GPRK.N a annoncé mercredi son intention de s'implanter au Venezuela par le biais de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le "Bare Block", un bloc de pétrole lourd situé dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque, dans le cadre d'une opération qui fera du Grupo Gilinski son actionnaire majoritaire.

GeoPark va acquérir une participation de 95% dans la société détentrice de cet actif, pour une contrepartie en actions évaluée à 12,22 dollars par action.

Venezuela

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