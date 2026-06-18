La société britannique Intertek accepte d'être rachetée par EQT pour 14,5 milliards de dollars

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La société britannique Intertek ITRK.L a conclu un accord en vue de son rachat par la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST pour un montant d'environ 10,9 milliards de livres sterling (soit 14,5 milliards de dollars), dette comprise, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

(1 dollar = 0,7532 livre)