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La société britannique Intertek accepte d'être rachetée par EQT pour 14,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique Intertek ITRK.L a conclu un accord en vue de son rachat par la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST pour un montant d'environ 10,9 milliards de livres sterling (soit 14,5 milliards de dollars), dette comprise, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

(1 dollar = 0,7532 livre)

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