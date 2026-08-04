Bourse de Paris : double record pour le CAC 40, en séance et en clôture

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le principal indice de la Bourse de Paris a battu un double record mardi, galvanisé comme les autres places mondiales par l'espoir d'un accord au Moyen-Orient qui ramène le pétrole en dessous des 80 dollars, en plus des bons résultats d'entreprises.

Le CAC 40 a terminé la séance à son plus haut niveau depuis sa création en 1987 à 8.666,63 points (+52,81 points, soit +0,63%).

Son ancienne meilleure performance à la fin de la séance datait du 26 février 2026, deux jours avant le lancement des attaques contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël (8.620,93 points).

Le panier des 40 principales entreprises françaises a aussi battu son record en séance avec une pointe juste en dessous du seuil des 8.670 points.

Le moral au beau fixe des investisseurs s'explique par la baisse du pétrole, les bons résultats d'entreprises et les actions de la tech qui repartent à la hausse, d'après Antoine Andreani de la plate-forme d'investissement XTB.

Vers 19H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 4,83% à 79,72 dollars.

"Nous sommes en discussions avec les Iraniens, et je pense qu'il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit (d'Ormuz) et à aller vers une normalisation", a déclaré le secrétaire d'Etat à la Défense américain Scott Bessent dans un entretien à la chaîne CNBC.

Publiés après séance, les bons résultats du groupe bancaire BPCE (+38% de bénéfice net, à 1,3 milliard d'euros) ont confirmé les bonnes performances des entreprises françaises.

Et la bonne santé de la "tech" s'est traduite par le retour en grâce du champion franco-italien des semi-conducteurs STMicroelectronics (+3,58% à 46,89 euros), deuxième meilleure performance de la journée derrière ArcelorMittal (+4,24% à 64,44 euros).

Schneider Electric (+3,15% à 299,25 euros) a également profité du regain d'appétit pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle, vu son rôle sur le marché des centres de données.

Hors CAC 40, Soitec (+9,88% à 120,10 euros) est la preuve du sursaut des leaders de matériaux pour les semi-conducteurs innovants.

En queue de CAC 40, TotalEnergies a évidemment encaissé le recul des prix du pétrole (-2,85% à 74,25 euros), enregistrant la deuxième plus mauvaise performance, après le groupe de luxe Kering (-3,16% à 279,30 euros).

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