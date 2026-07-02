information fournie par Reuters • 02/07/2026 à 12:12

La société argentine d'électricité Genneia dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le producteur d'électricité argentin Genneia a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis .