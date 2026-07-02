La société argentine d'électricité Genneia dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Au moins huit moines bouddhistes ont été tués et plus de vingt autres blessés jeudi lorsqu'un enfant a foncé avec le camion de ses parents dans un cortège dans le nord-est de la Thaïlande, a indiqué la police. Le groupe, composé de 35 moines et de cinq fidèles ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•02.07.2026•11:45•
La Russie a "probablement" perdu 8 soldats pour chaque militaire ukrainien tué depuis le début de l'année 2026, selon l'étude. Plus de 2 millions de militaires russes et ukrainiens ont été blessés, tués ou sont portés disparus depuis le début de la guerre en Ukraine, ...
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Des centaines de sauveteurs s'efforcent jeudi d'extraire un quadragénaire coincé depuis huit jours dans les décombres d'un bâtiment au Venezuela, après le double séisme qui a fait plus de 2.000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Hernan Gil, un agent ...
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information fournie par SG Bourse•02.07.2026•11:27•
Dans un environnement marqué par l'incertitude, certaines tendances de fond se dessinent avec plus de clarté. Voici les principaux axes pour mieux lire les mouvements de marché cet été. Des banques centrales en retrait relatif : face à une inflation persistante, ...
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