La société américaine Heeney Capital va exploiter une mine d'or au Venezuela ; Continental cherche à s'impliquer dans un projet pétrolier

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* Heeney obtient les droits d'exploitation et d'exportation de la mine de Choco, en partenariat avec Mercuria

* Continental signe un protocole d'accord avec PDVSA concernant le bloc Ayacucho 2 dans la ceinture de l'Orénoque

* Continental cherche à conclure un accord de partage de production dans les semaines à venir

(Reprise de l'article à partir du premier paragraphe avec des détails et une déclaration)

par Georgina McCartney et Sheila Dang

Les autorités vénézuéliennes ont signé mercredi des accords accordant à la société d’investissement Heeney Capital, dont le siège est à New York, les droits d’exploitation et d’exportation d’une mine d’or, et fixant les conditions préliminaires permettant au producteur américain Continental Resources de rechercher des opportunités commerciales dans une vaste zone pétrolière.

Washington encourage les investissements américains dans ce pays membre de l’OPEP après avoir fait tomber le président de l’époque, Nicolas Maduro, en janvier. Les secteurs de l’énergie et des mines ont été prioritaires pour recevoir des capitaux frais destinés à des projets visant à relancer la production et les exportations de matières premières, de l’or au pétrole brut, en mettant l’accent sur les expéditions vers les États-Unis.

Heeney s'associe au négociant en matières premières Mercuria Energy dans le cadre de cet accord aurifère d'une durée de 30 ans, a déclaré un porte-parole de Heeney, ajoutant que l'investissement initial dans la mine de Choco est estimé à jusqu'à 1 milliard de dollars. Cette mine, qui recèle un important gisement d'or, fait partie d'un complexe industriel situé à El Callao, dans l'État de Bolívar, au sud du Venezuela.

L’accord a été signé avec les autorités vénézuéliennes à Houston, en marge de la conférence du G20 sur l’énergie. Un accord similaire conclu plus tôt cette année avait également permis à une autre société spécialisée dans les matières premières, Trafigura, d’accéder à l’or vénézuélien.

Des dirigeants de Continental, société fondée par le milliardaire Harold Hamm, ont signé un protocole d’accord avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA en vue de poursuivre l’exploitation et le développement de la zone Ayacucho 2, située dans la prolifique ceinture de l’Orénoque, la plus grande région productrice du pays.

Cet accord préliminaire devrait déboucher sur un contrat de partage de production dans les semaines à venir, a indiqué la société dans un communiqué.

“Notre équipe aime les défis”, a déclaré M. Hamm lors d’une conférence de presse. “Quand on considère ce que recèle la roche mère et l’énorme potentiel du gisement, cela vaut tous les efforts que notre expertise peut apporter. Nous savons qu’il s’agit d’une formidable opportunité.”

Le directeur général de la société, Doug Lawler, a déclaré que Continental évaluait actuellement des partenariats potentiels pour ce projet greenfield, qui nécessitera dans un premier temps d’importantes études sismiques et des travaux d’exploration. Continental prévoit de conserver 100% de la participation, a-t-il ajouté.

La première production de Continental sur le bloc Ayacucho 2 pourrait débuter d’ici àpeine 18 mois, a indiqué M. Lawler. Le bloc recèle des ressources estimées à 30 milliards de barils.

Les producteurs de pétrole étrangers au Venezuela se sont tournés vers des coentreprises et des contrats de partage de production dans le cadre d’une réforme énergétique de grande envergure, tandis que de nouveaux acteurs — principalement des entreprises basées aux États-Unis — s’engagent dans des projets de développement dans ce pays d’Amérique du Sud, encouragés par un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour le secteur, soutenu par Washington.

Continental faisait partie d’un groupe d’entreprises qui, selon , auraient mené des discussions avec l’administration du président américain Donald Trump au sujet d’éventuels investissements au Venezuela au début de cette année.

Hamm a été l’un des principaux bailleurs de fonds de Trump, ayant versé plus de 2 millions de dollars à des comités de campagne proches de Trump au cours du cycle électoral de 2024. Hamm a également joué un rôle de premier plan dans la collecte de fonds pour Trump auprès des dirigeants du secteur pétrolier et gazier, aidant ainsi le républicain à lever des fonds auprès d’un secteur qui entretient des relations étroites avec l’administration.

Il a également joué un rôle informel en tant que conseiller en énergie auprès de Trump.

Plus tôt dans la journée, le groupe Denarius Holding, dont le siège se trouve en Floride et dont l’actionnaire principal est la société énergétique turque Can2 Termik CANTE.IS , a déclaré avoir conclu un accord de 20 ans pour l’exploitation d’un projet pétrolier au Venezuela.