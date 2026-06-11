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La SBM touche le jackpot sur son exercice 2025-2026
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 09:17

Profitant notamment de la vigueur de son activité de jeux, la Société des bains de mer (SBM) de Monaco dévoile un résultat net part du groupe de 112,9 MEUR au titre de son exercice 2025-2026 (clos fin mars), après un profit de 110,1 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 16% à 86,6 MEUR.

Le chiffre d'affaires du groupe de tourisme monégasque s'est accru de 12% à 861,6 MEUR, dont des recettes hôtelières en hausse de 11% à 443,1 MEUR, portées par une progression de l'activité hébergement de 8% grâce à une forte croissance des prix moyens, et une hausse de l'activité restauration de 11%.

Les jeux ont généré un chiffre d'affaires de 259,6 MEUR, soit une progression de 20%, "conséquence d'une hausse des volumes de jeu et d'un aléa particulièrement favorable pour les jeux de table, malgré l'application rigoureuse des règles en matière de compliance, et d'une augmentation des volumes de jeu pour les appareils automatiques".

Enfin, le chiffre d'affaires des activités locatives s'est inscrit en hausse plus modérée de 4% à 156,5 MEUR, avec un taux d'occupation proche de 100% du parc locatif résidentiel, et l'application contractuelle des indexations de loyers.

L'activité du groupe SBM sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2026-2027 s'inscrit dans la continuité de celle constatée sur l'exercice écoulé. Néanmoins, la nature aléatoire de l'activité jeux ne lui permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

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