La Russie réachemine le pétrole brut kazakh vers la mer Noire pour libérer des capacités d'exportation en mer Baltique, selon des sources

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La Russie réachemine les exportations de pétrole brut du Kazakhstan du port balte d'Oust-Louga vers le port de Novorossiysk, sur la mer Noire, afin de libérer des capacités pour davantage d'exportations de pétrole russe depuis la Baltique, dans un contexte de risques accrus en matière de sécurité en mer Noire, ont indiqué quatre sources. Le Kazakhstan exporte son pétrole brut à la fois via Novorossiysk et via Oust-Louga, mais Moscou souhaite que l'ensemble des volumes en transit provenant du Kazakhstan soient acheminés par la mer Noire à partir de fin août et au moins jusqu'à fin septembre, ont déclaré ces sources proches du dossier. Cette mesure permettrait à la Russie de remplacer les barils kazakhs à Oust-Louga par ses propres exportations de brut, alors que les attaques de drones ukrainiens compliquent la tâche des exportateurs russes pour obtenir des pétroliers destinés aux chargements en mer Noire. Au moins deux cargaisons de brut kazakh KEBCO qui devaient être chargées à Oust-Louga fin août ont été redirigées vers Novorossiysk, ont indiqué trois de ces sources. Elles ont ajouté qu’aucun chargement de KEBCO n’était actuellement prévu dans le port baltique en septembre, ce qui libère environ 100.000 barils par jour de capacité d’exportation à Oust-Louga pour le brut russe.

Les ministères de l’Énergie russe et kazakh n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les exportateurs russes peinent à trouver des pétroliers pour les chargements en mer Noire, car de nombreux armateurs hésitent à transporter du brut russe dans la région pour des raisons de sécurité, ont indiqué deux de ces sources. La pénurie de navires a retardé les chargements. Le brut kazakh est considéré comme présentant moins de risques, ce qui facilite l’affrètement de pétroliers. L’Ukraine s’est engagée à mettre fin aux frappes contre les pétroliers transportant du brut non russe depuis les ports de la mer Noire, a rapporté le Financial Times . Les deux sources ont indiqué que les producteurs kazakhs soutiennent cet accord, car les exportations via la mer Noire sont actuellement plus rentables que les expéditions depuis la Baltique. La majeure partie du brut de la KEBCO est vendue à des raffineries méditerranéennes ou fournie à des raffineries européennes appartenant à la compagnie pétrolière nationale kazakhe KazMunayGas.