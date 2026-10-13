La Russie condamne la saisie par la France d'un pétrolier au large de la Réunion

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L'ambassade ‌de Russie à Paris a condamné mardi ​la saisie par la France du navire pétrolier DF Peak à 450 milles nautiques ​au large de la Réunion, annoncée la veille ​par Emmanuel Macron, la ⁠qualifiant d'acte de piraterie et de violation ‌du droit international.

Dans un message posté lundi soir sur X, le ​chef de ‌l'Etat français a déclaré que la ⁠marine nationale avait arraisonné ce navire "suspecté de naviguer sous un faux pavillon et ⁠impliqué dans des ‌activités illicites de transport de ⁠carburant".

"Cette action, conduite conformément au droit ‌international de la mer, témoigne de ⁠notre détermination à faire respecter le ⁠droit et ‌à lutter contre tous les trafics illicites, ​où qu'ils se ‌produisent", a ajouté Emmanuel Macron.

Citée par l'agence de presse officielle ​russe RIA, l'ambassade a déclaré s'employer à déterminer si des ressortissants ⁠russes se trouvaient à bord du tanker, précisant que la Russie n'avait pas été informée au préalable de la saisie du navire.

(Bureau de Reuters; Jean-Stéphane Brosse pour la ​version française)