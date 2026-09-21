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La remise en service des unités de la raffinerie Exxon Mobil de Joliet est en cours, et le torchage est en cours, selon Wood Mackenzie
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 21:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Wood Mackenzie, la remise en service des principales unités de la raffinerie " XOM.N " d’Exxon Mobil, d’une capacité de 275.000 barils par jour, située à Joliet, dans l’Illinois, est en cours et le torchage a commencé.

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