La reconstruction de l'Ukraine estimée à $588 milliards, selon une étude

Bâtiment du siège du gouvernement ukrainien endommagé lors d'une attaque de drone et de missiles russes à Kiev

par Andrea Shalal

La reconstruction de l'économie ukrainienne devrait coûter environ 588 milliards de dollars (environ 497 milliards d'euros) au ‌cours de la prochaine décennie, ont déclaré lundi la Banque mondiale, les Nations unies, la Commission européenne et le gouvernement ukrainien.

Cette estimation, publiée la veille du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la ​Russie, montre une augmentation de 12% du coût par rapport aux données publiées un an plus tôt.

Cela s'explique notamment par la hausse de 21% du coût lié aux infrastructures énergétiques ukrainiennes, davantage endommagées ou détruites par rapport à l'année précédente.

L'étude n'inclut toutefois pas les données relatives à l'intensification des attaques russes contre les installations énergétiques ukrainiennes en janvier et février, qui ont laissé des dizaines de milliers de personnes sans chauffage, électricité ni eau à ​travers le pays.

L'estimation, la cinquième réalisée depuis le début de la guerre en 2022, a établi que les dommages directs en Ukraine s'élèvent à 195 milliards de dollars, en hausse de près de 11% par rapport à l'évaluation précédente. Les secteurs du logement, des transports et de l'énergie sont ​les plus touchés, selon les organisations responsables de l'étude.

"Les dégâts sont immenses et ne cessent de s'aggraver", peut-on ⁠lire dans le rapport. Il est précisé que les dégâts sont concentrés dans les zones de première ligne et les zones métropolitaines, notamment à Kyiv, la capitale.

La guerre, qui s'apprête à entrer dans sa ‌cinquième année, a déclenché la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 6 millions d'Ukrainiens vivant comme réfugiés à l'extérieur du pays. Plus de 4,6 millions d'Ukrainiens ont également été déplacés à l'intérieur du pays.

Le conflit a lourdement pesé sur l'économie ukrainienne, le produit intérieur brut (PIB) du pays étant désormais inférieur ​de 21% en termes réels à son niveau de 2021, avant l'invasion russe.

Si la ‌guerre se poursuit cette année, la croissance du PIB ukrainien devrait se limiter à environ 2%. Elle pourrait légèrement progresser pour atteindre 4% en 2027 ⁠et 4,5% en 2028 si un cessez-le-feu était instauré d'ici la fin de l'année, souligne le rapport.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky subit des pressions constantes de la part de son homologue américain Donald Trump pour accepter un accord de cessez-le-feu. Un tel accord pourrait impliquer des concessions territoriales douloureuses pour les Ukrainiens, notamment concernant les territoires occupés par les forces russes.

Des pourparlers russo-ukrainiens se sont tenus à Genève la semaine dernière mais n'ont pas permis ⁠de réaliser d'avancée significative.

"Quatre ans après le début ‌de l'invasion à grande échelle par la Russie, le coût total de la reconstruction et du redressement de l'Ukraine est désormais estimé à près de 588 milliards de dollars ⁠sur la prochaine décennie, soit près de trois fois le PIB nominal projeté du pays pour 2025", a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko dans un communiqué.

"Malgré les attaques russes sans précédent contre les infrastructures énergétiques et ‌les habitations à travers l'Ukraine cet hiver, notre peuple fait preuve de résilience, nos entrepreneurs continuent de travailler. Nous parvenons encore à nous rétablir rapidement et à poursuivre notre développement", a-t-elle déclaré.

LES ⁠SECTEURS DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS LES PLUS TOUCHÉS

Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans le secteur du logement, 14% du parc ⁠immobilier total ayant été endommagé ou détruit. Cela représente un ‌coût d'environ 61 milliards de dollars.

Les chemins de fer et autres secteurs des transports sont également impactés, pour un montant de 40,3 milliards de dollars de dégâts, indique le rapport.

Le secteur de l'énergie, fortement ciblé l'an ​dernier par les frappes et attaques de missiles russes, a subi près de 25 milliards de dollars de dommages. En raison ‌de l'intensification des frappes russes sur ces infrastructures, certains citoyens ont été confrontés à des coupures d'électricité allant jusqu'à 18 heures par jour, dans un hiver exceptionnellement glacial.

Le rapport estime les pertes socio-économiques à 667 milliards de dollars, soit une hausse de ​13% par rapport à l'année dernière. Cela reflète la perturbation importante et prolongée de l'activité économique, des services publics et de l'emploi.

Le gouvernement ukrainien avait déjà pris des mesures pour répondre aux besoins de reconstruction cette année, notamment en allouant quelque 15,25 milliards de dollars à divers programmes. Depuis février 2022, l'Ukraine et ses partenaires ont déjà dépensé 20,3 milliards de dollars pour des réparations urgentes dans différents secteurs, dont le logement.

Le rapport souligne ⁠que l'Ukraine pourrait couvrir environ 40% de ses besoins croissants en matière de reconstruction grâce au secteur privé si elle menait des réformes ciblées pour attirer les investissements de capitaux dans des secteurs productifs tels que l'agriculture, l'industrie et le tourisme.

"L’ancien modèle économique ukrainien, caractérisé par une faible concurrence, une importante économie informelle et une forte présence de l’État, ne générera pas le dynamisme commercial nécessaire à la reprise", indique le rapport.

Matthias Schmale, coordinateur humanitaire des Nations unies en Ukraine, a déclaré que prendre des mesures pour renvoyer les réfugiés, réintégrer les anciens combattants et accroître la participation des femmes au marché du travail serait essentiel pour assurer l'avenir économique de l'Ukraine.

"La plus grande richesse de l'Ukraine, c'est son peuple", a-t-il déclaré. "La reconstruction doit être axée sur l'humain et ancrée dans les communautés."

Selon les données des Nations unies, l'Ukraine compte aujourd'hui 2,4 millions d'enfants de moins qu'avant la ​guerre.

(Rédigé par Andrea Shalal ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)