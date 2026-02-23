 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre sans entrain avec le retour des questions commerciales
information fournie par AFP 23/02/2026 à 15:37

Un écran de données à la Bourse de New York, le 13 février 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran de données à la Bourse de New York, le 13 février 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, rattrapée par les doutes sur la politique commerciale américaine après la décision vendredi de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider une grande partie des droits de douane de Donald Trump.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était proche de l'équilibre (-0,03%), l'indice Nasdaq reculait de 0,19% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,10%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
412,200 USD NYSE -1,31%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni
    Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:43 

    Une ‌nouvelle série de pourparlers visant ​à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu ​à la fin de la semaine, ​a déclaré lundi le ⁠chef de cabinet du président ‌Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera ​à ‌la fin de la ⁠semaine, ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens à Sofiivska Borshchagivka, en Ukraine, le 22 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Guerre en Ukraine : le coût de la reconstruction estimé à plus de 500 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 15:42 

    Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank