Wall Street ouvre sans entrain avec le retour des questions commerciales

Un écran de données à la Bourse de New York, le 13 février 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en petite baisse lundi, rattrapée par les doutes sur la politique commerciale américaine après la décision vendredi de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider une grande partie des droits de douane de Donald Trump.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était proche de l'équilibre (-0,03%), l'indice Nasdaq reculait de 0,19% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,10%.

Nasdaq