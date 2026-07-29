"La récente correction ouvre un éventail plus large d'opportunités d'investissement en Corée"

Kieron Poon, Investment Director actions asiatiques chez Aberdeen Investments. (crédit : DR)

Par Kieron Poon, Investment Director actions asiatiques chez Aberdeen Investments

«Nous observons une poursuite de la faiblesse du marché coréen et du secteur technologique asiatique, sous l'effet du processus de désendettement en cours en Corée et d'un regain de prudence des investisseurs à l'égard des valeurs technologiques mondiales. Toutefois, cette volatilité de court terme ne remet pas en cause notre vision positive à long terme.

Nous continuons de penser que les fondamentaux du secteur technologique asiatique, en particulier ceux liés à l'intelligence artificielle (IA), demeurent solides. Nos échanges avec des entreprises en Corée et à Taïwan témoignent d'une demande soutenue pour les technologies liées à l'IA, tandis que les équipes dirigeantes affichent globalement leur confiance quant aux perspectives à moyen terme. Par ailleurs, le récent repli des marchés a rendu les valorisations plus attractives, créant des opportunités pour renforcer notre exposition à des entreprises de grande qualité à des niveaux de prix plus raisonnables.

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Le secteur technologique évolue désormais de la phase initiale d'entraînement des modèles d'IA vers une adoption plus large de l'intelligence artificielle, à travers son intégration dans des applications concrètes et le développement croissant d'agents d'IA capables d'exécuter des tâches de manière autonome. À mesure que le cycle d'investissement dans l'IA progresse, nous estimons que la croissance de la demande restera durable et solidement soutenue, chaque nouvelle étape nécessitant davantage de puissance de calcul, des semi-conducteurs plus performants et des capacités de mémoire accrues.

La mémoire, qui demeure l'un des composants essentiels de la chaîne de valeur de l'IA, devrait voir la demande continuer de se renforcer à mesure que les usages de l'IA gagnent en complexité et en sophistication et que les interactions entre agents d'IA se multiplient. Cette évolution profitera aux principaux fabricants coréens de mémoires, grâce à leur avance technologique, à leur taille et à leurs positions de marché. Elle pourrait également soutenir l'amélioration de leurs flux de trésorerie et de leurs bénéfices. À mesure que ces entreprises accumuleront des liquidités, nous nous attendons également à ce qu'elles renforcent la rémunération de leurs actionnaires, notamment via une hausse des dividendes et des programmes de rachats d'actions.

Si les périodes de faiblesse des marchés peuvent susciter de l'inquiétude, elles constituent également des points d'entrée attractifs pour les investisseurs de long terme. Nous considérons que la récente correction est saine et qu'elle ouvre un éventail plus large d'opportunités d'investissement en Corée ainsi que dans l'ensemble du secteur technologique asiatique, en particulier au sein d'entreprises aux fondamentaux solides, exposées à la croissance structurelle de l'intelligence artificielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur technologique.»