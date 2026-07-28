Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes liées à la concurrence chinoise ébranlent le secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture; ajout d'un nouveau commentaire d'investisseur dans les derniers paragraphes)

* La Corée du Sud est en tête des baisses, les actions de SK Hynix reculant de 14,7 % et celles de Samsung de 13,4 %

* Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis ont clôturé lundi en dessous de leur prix d'introduction de 149 dollars

* Les progrès de la Chine dans la fabrication de puces électroniques et l'intelligence artificielle alimentent les craintes d'une concurrence accrue

par Heekyong Yang et Gregor Stuart Hunter

Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs ont chuté mardi, la Corée du Sud menant la vague de ventes dans la région, les investisseurs remettant en question les valorisations élevées dans un contexte d’inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA et l’intensification de la concurrence chinoise.

Les actions du géant des puces mémoire Samsung Electronics

005930.KS ont clôturé en baisse de 13,4 %, enregistrant leur plus forte chute journalière depuis près de deux décennies, tandis que celles de SK Hynix 000660.KS ont chuté de 14,7 %, amplifiant la déroute du marché de Séoul. À elles deux, ces sociétés représentent près de la moitié de l’indice de référence KOSPI .KS11 , qui a clôturé en baisse de 10,8 %, enregistrant ainsi sa plus forte chute journalière depuis les premiers jours du conflit entre les États-Unis et l’Iran en mars.

Le fabricant japonais de puces de mémoire flash Kioxia Holdings 285A.T a chuté de 18,3 %, tandis que le concepteur taïwanais de puces MediaTek 2454.TW a perdu près de 10 %.

Les actions américaines de SK Hynix SKHY.O ont clôturé en baisse de 7,5 % cette nuit, à 143,02 dollars, leur premier cours de clôture inférieur à leur prix d’introduction en bourse de 149 dollars depuis leur entrée en bourse ce mois-ci, ce qui souligne la rapidité avec laquelle le sentiment s’est retourné contre l’un des principaux bénéficiaires du boom de l’IA. La société doit publier ses résultats mercredi, pour la première fois depuis son introduction au Nasdaq.

« Nous semblons être entrés dans la phase de désespoir de cette vague de ventes, où les investisseurs du secteur technologique se précipitent vers la sortie parce que le Nasdaq le leur dicte », a déclaré Matt Simpson, analyste senior chez StoneX. « Mais pour l’instant, c’est le KOSPI qui donne le ton en Asie, et la situation semble bien sombre. »

CHANGEMENT DE SENTIMENT AUTOUR DE L'IA

SK Hynix, l’un des principaux fournisseurs de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) destinées à Nvidia

NVDA.O , a été l’un des principaux bénéficiaires de l’essor des dépenses dans l’IA, ce qui rend ses actions particulièrement sensibles aux changements de sentiment des investisseurs à l’égard du secteur.

Selon les analystes, cette vague de ventes reflète à la fois les inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA, les avancées technologiques de la Chine et la concurrence croissante des entreprises chinoises.

Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities, a déclaré que des informations selon lesquelles des entreprises chinoises développaient des équipements de lithographie à ultraviolets profonds (DUV) avaient ravivé les craintes que les fabricants chinois de puces mémoire n’accélèrent l’expansion de leurs capacités, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché mondial de la mémoire.

Bien que des détails tels que les entreprises concernées, les performances des équipements et les délais de commercialisation n’aient pas encore été divulgués, cette nouvelle a refroidi le moral des investisseurs, alors que le discours d’investissement autour des valeurs du secteur des semi-conducteurs s’était déjà affaibli, a-t-il ajouté.

M. Han a ajouté que les investisseurs faisaient preuve d’une prudence croissante à l’approche d’une série de publications de résultats attendues plus tard dans la semaine.

« Malgré des résultats meilleurs que prévu pour Samsung Electronics au début du mois et pour Alphabet la semaine dernière, les actions du secteur des semi-conducteurs ont enregistré de fortes baisses après la publication de ces résultats », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia pourrait apporter un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à un projet de centre de données d’OpenAI a fait chuter l’action Nvidia de près de 5 %, les investisseurs s’interrogeant sur la mesure dans laquelle le leader des puces d’IA pourrait financer ses propres clients.

Pesant encore davantage sur le moral des marchés, la popularité croissante des modèles d’IA open source chinois à bas coût, tels que Kimi K3, a soulevé des questions quant à savoir si les futures charges de travail en IA pourraient s’avérer moins intensives que prévu initialement — ce qui signifierait une moindre demande en puces IA avancées et en mémoire HBM.

L'ENTRÉE EN BOURSE DE CXMT POURRAIT INTENSIFIER LA CONCURRENCE

Les débuts boursiers remarquables du fabricant chinois de puces mémoire CXMT lundi ont renforcé les inquiétudes concernant l’intensification de la concurrence dans le secteur mondial de la mémoire.

« CXMT va devenir l’un des principaux poids de l’indice. Dans ce contexte, les investisseurs vont devoir se débarrasser d’une plus grande partie de leurs actions existantes », a déclaré Hao Hong, associé gérant et directeur des investissements chez Lotus Asset Management à Hong Kong.

Cette introduction en bourse a également renforcé les craintes que CXMT 688825.SS ne devienne un fournisseur de mémoires encore plus redoutable, augmentant ainsi le risque de surproduction et de baisse des prix, a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities.

L’entrée en bourse de CXMT fait suite à des informations selon lesquelles Apple AAPL.O aurait fait pression sur l’administration Trump pour obtenir l’autorisation d’utiliser des puces fabriquées en Chine dans certains de ses produits, ce qui a encore davantage inquiété les investisseurs déjà préoccupés par les capacités technologiques croissantes de la Chine.

Cependant, certains investisseurs ont souligné qu’il existait des nuances quant aux entreprises régionales de semi-conducteurs qui seraient en concurrence directe avec CXMT.

« Nous considérons que les menaces que cette nouvelle fait peser sur les fabricants de puces asiatiques s’inscrivent davantage dans une perspective à long terme », a déclaré Cameron Systermans, responsable des actifs multiples pour l’Asie chez Mercer Investments à Tokyo. « CXMT est un concurrent réel et en pleine ascension, mais dans le domaine de la DRAM de base; en revanche, dans le domaine de la HBM, l’entreprise a probablement encore plusieurs années de retard sur ses concurrents coréens. »