La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco-Exxon à Yanbu, en Arabie saoudite, est visée, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails sur les débouchés des exportations de brut du Golfe dans les paragraphes 3 et 4, contexte dans les paragraphes 1, 2 et 6) par Yousef Saba et Jana Choukeir

La raffinerie SAMREF du géant pétrolier Saudi Aramco, située dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a été la cible d'une attaque aérienne jeudi, a déclaré une source industrielle, ajoutant que l'impact était minime, après d'autres attaques contre des installations énergétiques au Qatar et aux Émirats arabes unis en réponse aux attaques américano-israéliennes contre des installations énergétiques iraniennes.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé un avertissement d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, y compris SAMREF, une coentreprise entre Saudi Aramco

2222.SE et Exxon Mobil XOM.N .

Cet avertissement fait suite à une frappe sur le champ gazier iranien de South Pars, une escalade majeure dans la guerre qui oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël .

Yanbu est l'un des deux principaux points d'exportation de pétrole brut des pays arabes du Golfe depuis que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz après l'éclatement de la guerre à la fin du mois dernier. Le détroit, une voie navigable étroite entre l'Iran et Oman, achemine normalement un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'autre grand débouché des exportations est le port de Fujairah, dans les Émirats arabes unis, qui a fait l'objet d'une série d'attaques ayant entraîné la suspension des opérations . Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les chargements étaient opérationnels jeudi.

Saudi Aramco n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Mercredi, QatarEnergy a déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du Qatar, avaient causé des " dommages considérables ". L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté et détruit quatre missiles balistiques lancés en direction de Riyad et les Émirats arabes unis ont interrompu les activités de leur installation gazière de Habshan après l'interception d'un drone.