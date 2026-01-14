La raffinerie Exxon de Baton Rouge, en Louisiane, se prépare à utiliser du pétrole vénézuélien, selon certaines sources

Exxon Mobil XOM.N se prépare à utiliser du pétrole brut vénézuélien dans sa raffinerie de Baton Rouge, en Louisiane, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La raffinerie de Baton Rouge, d'une capacité de 522 500 barils par jour, utilisait auparavant du brut lourd acide vénézuélien, mais ne l'a plus fait depuis les sanctions imposées au Venezuela, ont indiqué les sources.