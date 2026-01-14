 Aller au contenu principal
British Business - 14 janvier
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 02:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- JP Morgan Chase JPM.N a averti que le projet du président américain Donald Trump de plafonner à 10 % les frais de taux d'intérêt des cartes de crédit changerait radicalement le modèle commercial de la plus grande banque américaine et nuirait aux consommateurs.

The Guardian

- Les banques centrales mondiales ont publié une déclaration commune extraordinaire offrant une solidarité totale au président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, face à la dernière menace à son indépendance de la part de la Maison Blanche de Donald Trump.

- Des plans attendus depuis longtemps pour améliorer les chemins de fer dans le nord de l'Angleterre ont reçu le soutien du gouvernement qui s'est engagé à inverser des années de sous-investissement chronique en dépensant jusqu'à 45 milliards de livres (60,39 milliards de dollars) pour construire le Northern Powerhouse Rail.

The Telegraph

- FitzWalter Capital, qui achète des actifs en difficulté avant de les revendre avec profit, a demandé à nommer des administrateurs pour G Network, qui fournit des services Internet à haut débit dans la région de Londres.

(1 $ = 0,7452 livre)

