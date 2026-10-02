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La production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan en septembre a baissé de 7 % par rapport au mois d'août, selon une source
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 11:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a reculé de 7 % en septembre par rapport à août en raison de travaux de maintenance sur le grand gisement de Karachaganak, a indiqué vendredi une source du secteur.

La production de pétrole brut et de condensats de gaz, un type de pétrole léger, a reculé au Kazakhstan le mois dernier pour s'établir à 7,65 millions de tonnes métriques, soit 1,92 million de barils par jour, a précisé la source, ajoutant que la production à Karachaganak était tombée à seulement 42.000 barils par jour, contre 241.000 barils par jour en août.

Cette baisse à Karachaganak a été partiellement compensée par une hausse de la production à Tengiz, le plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan, où la production est passée de 882.000 barils par jour en août à 951.000 barils par jour en septembre, a précisé la source.

Le ministère de l’Énergie et les exploitants de Karachaganak et de Tengiz n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La production totale de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan pour la période de janvier à septembre a atteint 69,4 millions de tonnes, contre 75,7 millions de tonnes pour la même période l'année dernière.

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