(Actualisé avec Tesla et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,89% pour le Dow Jones .DJI , de 0,85% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 1,28% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O a dépassé les prévisions concernant ses livraisons du troisième trimestre, les ventes en Europe s'étant redressées après le creux de l'année dernière et ayant compensé la baisse de la demande sur les deux principaux marchés du constructeur de véhicules électriques, à savoir les États-Unis et la Chine.

L'action progresse de près de 2% en avant-Bourse.

* NIKE NKE.N a annoncé jeudi un plan visant à supprimer davantage d'emplois et à réorganiser ses divisions commerciales à l'échelle mondiale, et dit prévoir une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel.

L'action recule de 10% en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O envisage d'offrir aux investisseurs environ 8 milliards de dollars de puces de pointe de NVIDIA

NVDA.O par le biais d'un nouveau véhicule financier afin de renforcer son bilan, rapporte vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La division "cloud" du groupe a par ailleurs annoncé vendredi qu'elle allait investir plus d'un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans les collectivités américaines où elle possède des centres de données.

* MODERNA MRNA.O remplacera WARNER BROS DISCOVERY WBD.O dans l'indice Nasdaq 100 à compter du 9 octobre, a annoncé jeudi l'opérateur boursier.

L'action Moderna gagne 2,2% en avant-Bourse.

* AIRBNB ABNB.O - Keybanc a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne avec le secteur".

L'action prend près de 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque)

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