La production de pétrole du gisement géant de Tengiz, au Kazakhstan, augmente progressivement après une interruption, selon Interfax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte)

La production de pétrole du gisement géant de Tengiz CVX.N au Kazakhstan, dirigé par Chevron, augmente progressivement après une suspension en janvier, a rapporté mardi l'agence de presse russe Interfax, citant le consortium Tengizchevroil qui l'exploite.

Tengiz, qui représente environ 40 % de la production totale de pétrole du Kazakhstan, a été fermé pendant une grande partie du mois dernier après que des incendies se soient déclarés dans ses installations électriques le 18 janvier. Le Kazakhstan enquête sur ces incidents.

Le 9 février, deux sources industrielles ont déclaré à Reuters que Tengiz avait retrouvé environ 60 % de sa production maximale et visait à atteindre sa pleine production d'ici le 23 février.

La forte réduction de la production de Tengiz a contribué à la chute des exportations de pétrole du Kazakhstan, en particulier via son principal point d'exportation, le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui traverse la Russie en direction de la mer Noire.