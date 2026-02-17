 Aller au contenu principal
La production de pétrole du gisement géant de Tengiz, au Kazakhstan, augmente progressivement après une interruption, selon Interfax
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte)

La production de pétrole du gisement géant de Tengiz CVX.N au Kazakhstan, dirigé par Chevron, augmente progressivement après une suspension en janvier, a rapporté mardi l'agence de presse russe Interfax, citant le consortium Tengizchevroil qui l'exploite.

Tengiz, qui représente environ 40 % de la production totale de pétrole du Kazakhstan, a été fermé pendant une grande partie du mois dernier après que des incendies se soient déclarés dans ses installations électriques le 18 janvier. Le Kazakhstan enquête sur ces incidents.

Le 9 février, deux sources industrielles ont déclaré à Reuters que Tengiz avait retrouvé environ 60 % de sa production maximale et visait à atteindre sa pleine production d'ici le 23 février.

La forte réduction de la production de Tengiz a contribué à la chute des exportations de pétrole du Kazakhstan, en particulier via son principal point d'exportation, le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui traverse la Russie en direction de la mer Noire.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
183,700 USD NYSE +0,72%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,73 USD Ice Europ +0,22%
Pétrole WTI
63,84 USD Ice Europ +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

