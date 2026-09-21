La production d'une raffinerie de pétrole à Moscou a été interrompue après une attaque de drone dimanche, selon certaines sources

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La principale raffinerie russe de Moscou, détenue par Gazprom Neft, a suspendu le traitement du pétrole brut après que des incendies se sont déclarés dans ses unités principales de distillation du brut à la suite d’une attaque de drones ukrainiens le 20 septembre, ont indiqué trois sources du secteur.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré dimanche matin sur Telegram qu’une installation industrielle située sur le site de la raffinerie avait été endommagée lors d’un raid de drones sur la capitale russe.

Ces sources ont indiqué lundi à Reuters que les deux unités principales de distillation du brut de la raffinerie avaient pris feu après que des drones se sont écrasés sur le site, et qu'il faudrait plusieurs semaines pour réparer les dégâts et reprendre l'exploitation.

Gazprom Neft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L'unité AVT-6 de la raffinerie a une capacité de 21.400 tonnes métriques par jour, ce qui représente 53% de sa capacité totale, tandis que l'installation combinée de traitement du brut EURO+ a une capacité de 18.800 tonnes par jour, soit les 47% restants.

Le carburant produit par la raffinerie de Moscou n'a plus été proposé à la vente sur la Bourse internationale de Saint-Pétersbourg depuis le 21 septembre.

Selon ces sources, la raffinerie a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, soit environ 230.000 barils par jour, et a produit 2,9 millions de tonnes d’essence, 3,2 millions de tonnes de diesel et 1,3 million de tonnes de bitume.