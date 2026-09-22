El Niño représente une "menace importante" pour la santé, alerte l'ONU

Un écran d'ordinateur affiche des données sur le phénomène de réchauffement El Niño au siège de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le 1er juin 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les Nations unies ont alerté mardi sur les nombreuses répercussions potentielles d'El Niño sur la santé, soulignant que ce phénomène climatique naturel représente une "menace importante".

Les risques sanitaires sont multiples, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS): fortes chaleurs susceptibles d'aggraver certaines maladies, mauvaise qualité de l'air liée notamment aux incendies, mais aussi malnutrition et choléra favorisés par les sécheresses et les inondations.

En favorisant épisodes pluvieux exceptionnels et crues, El Niño peut également accroître la propagation de maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya.

"Les conséquences sanitaires du phénomène El Niño sont prévisibles. Nous disposons d'une fenêtre d'opportunité pour agir dès maintenant, avant que ces risques ne se transforment en crise", a déclaré Teresa Zakaria, chef d'unité pour la réduction des risques, les opérations humanitaires et le changement climatique à l'OMS, lors d'un point presse à Genève.

Infographie retraçant, depuis 1950, l’évolution des anomalies de température de la surface de la mer dans la zone centre et est de l’océan Pacifique équatorial et la survenue des épisodes climatiques El Niño, qui augmentent le risque de phénomènes météorologiques extrêmes à l’échelle du globe ( AFP / Jonathan WALTER )

"Nous appelons donc les gouvernements, les partenaires et les communautés à investir sans attendre, à se préparer et à prendre des mesures anticipées, afin de sauver des vies et de préserver les services de santé", a-t-elle ajouté.

L'OMS appelle les pays à mieux préparer leurs systèmes de santé, à renforcer la surveillance des maladies, à assurer la continuité des soins et à prévoir des stocks de matériel médical dans les zones les plus à risque.

L'actuel épisode El Niño, qui pourrait devenir le plus intense jamais enregistré, a déjà provoqué des conditions climatiques extrêmes partout dans le monde.

"Double coup dur"

"El Niño représente une menace importante pour la santé publique", a averti Mme Zakaria.

"Nous nous attendons à observer des répercussions sur la santé partout dans le monde. Cependant, les conséquences les plus graves se feront sentir lorsque les chocs climatiques viendront s'ajouter à la fragilité des systèmes de santé, à un accès limité aux soins, à l'insécurité alimentaire, aux déplacements de populations et aux crises humanitaires", a-t-elle poursuivi.

Cartes de l’océan Pacifique montrant la hausse des anomalies de température moyenne mensuelle de la surface de la mer, de février à août 2026, indicateur d’un important épisode El Niño qui augmente le risque de phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier ( AFP / Omar KAMAL )

L'épisode actuel d'El Niño pourrait être "le plus puissant" observé depuis le début des mesures du phénomène climatique il y a quatre décennies, a mis en garde début septembre l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU (OMM), qui doit publier son prochain bulletin sur le phénomène fin novembre.

Ses effets devraient encore s'accentuer, avec des conséquences qui se poursuivront au-delà du pic attendu en fin d'année, a expliqué Armel Castellan, conseiller du Bureau conjoint OMM-OMS, aux journalistes.

El Niño vient s'ajouter aux conséquences du changement climatique causé par les activités humaines, dopant notamment les événements météorologiques extrêmes.

"Son impact coïncide avec des températures de référence déjà très élevées sur l'ensemble du globe. C'est donc en quelque sorte un double coup dur. Et la situation est différente, donc sans précédent, par rapport à ce qui s'est passé en 2015, la dernière fois que les anomalies de température de surface de la mer liées à El Niño avaient atteint des niveaux aussi élevés", a indiqué M. Castellan.

Face à l'urgence El Niño, l'OMM travaille avec ses partenaires pour mieux relier météorologues et autorités sanitaires, afin que les prévisions utiles parviennent à ces dernières au bon moment et sous une forme directement exploitable.