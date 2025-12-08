 Aller au contenu principal
La prochaine décision de la BCE pourrait être une hausse, mais pas dans l'immédiat, dit Schnabel
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 10:00

Isabel Schnabel avant une conférence de presse à Berlin

La prochaine décision de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait être une hausse des taux d'intérêt, plutôt qu'une baisse comme certains le prévoient encore, mais cela ne se produira pas dans un avenir proche, déclare Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, dans un entretien à Bloomberg News publié lundi.

En octobre, la BCE a opté pour le statu quo sur ses taux pour une troisième réunion consécutive et de nombreux membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale, dont la présidente Christine Lagarde, ont laissé entendre que l'institution était prête à en rester là sur le long terme.

Isabel Schnabel a noté que les attentes sur un prochain mouvement de la BCE portaient sur une augmentation des taux d'intérêt, se disant "plutôt à l'aise" avec ces anticipations, "même si ce n'est pas pour tout de suite".

Les risques pour la croissance et l'inflation sont plus élevés que prévu par la BCE, estime-t-elle, en partie parce que l'économie a mieux résisté que prévu aux droits de douane américains.

(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

