 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes ouvrent majoritairement en hausse
information fournie par AFP 29/01/2026 à 09:20

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert majoritairement en hausse jeudi, à l'entame d'une séance animée par des nombreux résultats d'entreprises, au lendemain de la décision de la banque centrale américaine de laisser ses taux inchangés qui a souligné une croissance "robuste" aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,88%, tentant de reprendre de la hauteur après avoir terminé en net repli la veille (-1,06%). Londres avançait de 0,59%, tandis que Francfort abandonnait 0,62%.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank