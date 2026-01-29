Les Bourses européennes ouvrent majoritairement en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert majoritairement en hausse jeudi, à l'entame d'une séance animée par des nombreux résultats d'entreprises, au lendemain de la décision de la banque centrale américaine de laisser ses taux inchangés qui a souligné une croissance "robuste" aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,88%, tentant de reprendre de la hauteur après avoir terminé en net repli la veille (-1,06%). Londres avançait de 0,59%, tandis que Francfort abandonnait 0,62%.

