Semiconducteurs: Nvidia espère que la Chine va autoriser la vente de puces H200

( AFP / I-HWA CHENG )

Le dirigeant de Nvidia , Jensen Huang, s'est dit jeudi optimiste quant au fait que Pékin va autoriser la vente des puces d'intelligence artificielle H200 du géant technologique américain aux acheteurs chinois.

"La licence actuelle pour les H200 est en cours de finalisation et j'espère que le gouvernement chinois autorisera Nvidia à vendre (les) H200. Ils doivent se prononcer, et j'attends avec impatience une décision favorable", a déclaré M. Huang devant des journalistes à Taipei (Taïwan).

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que des entreprises technologiques chinoises, dont Alibaba et ByteDance, ont reçu le feu vert pour obtenir le premier lot de plusieurs centaines de milliers de puces H200.

Le journal a indiqué, citant des sources proches du dossier, que d'autres importations devaient être approuvées dans les semaines à venir.

ByteDance, Alibaba et Tencent n'ont pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.

Les puces H200 peuvent être utilisées pour entraîner et faire fonctionner des systèmes d'intelligence artificielle de pointe.

Elles avaient été interdites de vente en Chine par Washington pour des raisons de sécurité nationale, mais le mois dernier, le président Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le dirigeant chinois Xi Jinping afin d'assouplir les restrictions pesant sur les H200, le gouvernement américain percevant une part de 25% des ventes.

L'accord a été confirmé par le département américain du Commerce le 13 janvier. Mais des incertitudes subsistent quant à la volonté de Pékin d'autoriser les entreprises chinoises à les acheter.

Les puces les plus avancées de Nvidia, ceux de la série Blackwell et les prochains processeurs Rubin, n'étaient pas incluses dans l'accord.