Sanofi vise une "croissance solide" pour 2026 et prévoit un nouveau rachat d'actions

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé jeudi viser "une croissance solide" pour 2026 grâce à son médicament vedette en immunologie Dupixent qui a enregistré une "année remarquable" en 2025 et à "une collection" de produits plus récents.

Le groupe, dont le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% à 43,62 milliards d’euros en 2025, a l'intention de lancer "un programme de rachat d'actions d'un montant de un milliard d'euros en 2026" et propose un dividende de 4,12 euros au titre de 2025, selon son communiqué.

Pour 2026, Sanofi s'attend à "une croissance des ventes à un taux élevé à un chiffre" et "une croissance du bénéfice net par action légèrement supérieure à celle des ventes".

"Sanofi anticipe une croissance solide et rentable qui devrait se poursuivre sur au moins cinq ans", a déclaré son patron Paul Hudson dans ce communiqué.

Neuf ans après son lancement, son "blockbuster" Dupixent, développé conjointement par Sanofi et la société américaine Regeneron, a vu ses ventes annuelles grimper de plus de 20% pour atteindre 15,71 milliards d'euros.

"Sa croissance restera très forte et se poursuivra dans toutes les zones géographiques et pour toutes les indications" en 2026, a anticipé le directeur financier du groupe François Roger lors d'une conférence téléphonique.

Mais cet anticorps monoclonal, qui traite plusieurs des maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire (du psoriasis à l'asthme), n'est pas le seul moteur de croissance.

"Les ventes de nouveaux produits pharmaceutiques ont progressé de 48% pour atteindre 3,9 milliards d'euros", dynamisées par Ayvakit, acquis auprès de la biotech américaine Blueprint Medicines pour traiter une maladie rare du système immunitaire et le médicament Altuviiio "devenu un médicament phare en 2025", a-t-il précisé.

Les ventes de cette molécule contre l'hémophilie, ont grimpé de plus de 70% à 1,16 milliard d'euros l'an dernier.

Le Beyfortus, traitement destiné à immuniser les bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite, a d'ores et déjà "protégé plus de 11 millions de bébés dans plus de 45 pays", a complété M. Roger. Les ventes de cet anticorps monoclonal ont progressé de 5,6% à 1,78 milliard en 2025, sa première année complète de commercialisation.

En revanche, les ventes de vaccins ont légèrement diminué "en raison d'un taux de vaccination plus faible dans tous les pays", et ceux contre la grippe ont pâti "d'une baisse des volumes et d'une légère baisse des prix, plus particulièrement dans des pays comme l'Allemagne", a souligné M. Roger.