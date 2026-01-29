Meta: 4e trimestre meilleur qu'attendu et prévisions musclées pour 2026, le titre s'envole

Meta a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2025 et des prévisions élevées pour le premier trimestre 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Meta a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2025 et des prévisions élevées pour le premier trimestre 2026, des chiffres qui ont provoqué une envolée du titre en Bourse.

Son bénéfice net s'affiche à 22,8 milliards de dollars (+9% sur un an), a indiqué le géant américain dans un communiqué, soit sensiblement au-dessus des 21,0 milliards projetés par les analystes.

Rapporté par action, indicateur de référence des investisseurs, le résultat ressort à 8,88 dollars, contre 8,21 dollars anticipé selon un consensus établi par FactSet.

Le groupe de Menlo Park (Californie) est parvenu à faire croître le nombre des utilisateurs d'au moins une de ses plateformes, à savoir Facebook , Messenger, Instagram, WhatsApp et Threads, pour le porter à 3,58 milliards, soit 7% de mieux qu'un an plus tôt.

Ce géant de la publicité en ligne reste solidement positionné sur ce marché, avec une hausse de 6% du prix moyen facturé par réclame.

Pour le premier trimestre de l'année en cours, Meta table sur un chiffre d'affaires qui dépasse largement les calculs des analystes, avec une fourchette comprise entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, contre 51,4 milliards attendus par les analystes.

"Cette prévision pour le premier trimestre a été le point saillant" de la publication de Meta, a réagi Matt Britzman, analyste d'Hargreaves Lansdown.

Après un hoquet initial, le marché a favorablement réagi à cette communication et dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Meta gagnait plus de 10%.

Bien que moins en vue que les fleurons de l'intelligence artificielle (IA) générative OpenAI, Anthropic, ou même Microsoft , Meta ne consacre pas moins des sommes colossales à cette technologie.

En 2025, il y a investi 72,2 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus d'un tiers de ses revenus de l'exercice (37%).

Mais l'entreprise compte encore prendre de la vitesse sur ce terrain en 2026, avec un budget d'investissement estimé entre 115 et 135 milliards de dollars, en mettant l'accent sur sa nouvelle entité Intelligent Labs, qui combine l'ensemble des activités liées à l'IA.

"Malgré cette intensification significative de nos investissements en infrastructures, nous comptons dégager un bénéfice opérationnel supérieur à celui de 2025", a indiqué le groupe.