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La position restrictive de la BCE et la hausse des prix de l'énergie laissent présager de nouvelles hausses des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 13:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les prévisions d'UBS)

par Rashika Singh

Les banques de Wall Street Goldman Sachs et Citigroup, ainsi que Barclays, s'attendent à ce que la Banque centrale européenne relève encore ses taux d'intérêt après que la décision de politique monétaire restrictive de jeudi a renforcé les craintes que l'inflation ne reste élevée plus longtemps.

La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu, et a indiqué que l'inflation resterait supérieure à son objectif de 2% pendant une période prolongée.

La reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a fait grimper les cours du brut au-delà de 100 dollars le baril, ce qui aggrave les perspectives d’inflation pour la zone euro et renforce l'attente selon laquelle les décideurs pourraient devoir maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Alors que Goldman Sachs, Citi et Barclays s’attendent à ce que la BCE relève à nouveau ses taux en décembre, Citi prévoit une hausse supplémentaire en mars 2027. Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent sur une probabilité de 94% d’une hausse des taux d’un quart de point en décembre.

“Plus l'inflation reste élevée, plus le risque qu'elle devienne endogène est prononcé”, ont déclaré les économistes de Citi.

La banque d’investissement suisse UBS, par l’intermédiaire de ses divisions Global Research et Global Wealth Management, s’attend également à ce quela BCE relève ses taux en décembre, même si UBS Global Research estime que cette tendance s’inversera par la suite, les taux revenant à 2,5% d’ici le quatrième trimestre 2027.

Barclays a indiqué que la dernière hausse des taux de la BCE, que la présidente Christine Lagarde a qualifiée de “décision qui va de soi”, soulignait l’attention constante portée par les décideurs à la maîtrise de l’inflation, que la banque centrale ne prévoit pas de voir revenir à son objectif de 2% avant fin 2027. Goldman Sachs a déclaré qu’une hausse des taux en décembre ferait passer les taux d’intérêt dans une “zone légèrement restrictive”.

La BCE insiste de plus en plus sur le fait que ses futures décisions de politique monétaire dépendront des données économiques. Les responsables politiques doivent se réunir le 29 octobre.

L’attention se tourne également vers les réunions très attendues de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon la semaine prochaine, qui devraient donner des indications sur la possibilité que les taux d’intérêt restent élevés plus longtemps.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 13:02:01.

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