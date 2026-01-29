La police sud-coréenne procède à des perquisitions et à des saisies à Coupang, selon Yonhap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précise l'absence de commentaire de Coupang, de la police et du législateur au paragraphe 3, et des éléments de contexte tout au long du texte)

La police sud-coréenne mène une opération de perquisition et de saisie dans la société de commerce électronique Coupang CPNG.N dans le cadre d'une enquête sur la corruption d'un membre du parlement, a rapporté jeudi l'agence de presse Yonhap.

Kim Byung-kee, qui était auparavant le chef de file du Parti démocratique au pouvoir, fait l'objet d'une enquête sur plusieurs allégations, notamment sur le fait qu'il aurait tenté d'exercer une influence pour obtenir des gains personnels.

La police a refusé de commenter cette perquisition. Le bureau sud-coréen de Coupang et un responsable du bureau de M. Kim ont également refusé de faire des commentaires.

M. Kim est accusé d'avoir rencontré un cadre de Coupang pour une affaire personnelle, en violation d'une loi sur l'éthique qui régit la conduite des fonctionnaires.

La filiale sud-coréenne de Coupang fait l'objet d'une enquête gouvernementale distincte ( ) à la suite d'une fuite massive de données de clients locaux ( ) qui a déclenché une réaction brutale de la part du public et des législateurs.

Par la suite, deux importants investisseurs américains de Coupang Inc. cotée en bourse aux États-Unis, la société mère qui génère la majeure partie de ses revenus en Corée du Sud, ont adressé une pétition au gouvernement américain pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un traitement discriminatoire à l'égard d'une entreprise américaine.

Des membres du Congrès et des fonctionnaires américains ont

exprimé leur inquiétude à propos de l'enquête sur la fuite de données ( ). Les autorités sud-coréennes ont déclaré que les régulateurs traitaient l'affaire Coupang de la même manière que n'importe quelle entreprise coréenne.