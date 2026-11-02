La pénurie d'ammoniac en provenance de Trinidad aggrave les difficultés des agriculteurs américains à l'approche des élections

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* Les prix de l'ammoniac aux États-Unis ont bondi de 45 % depuis fin juin

* Les importations en provenance de Trinidad chutent de 34 % alors que l'île est confrontée à des pénuries de gaz

* La hausse du coût des engrais accentue la pression financière sur les agriculteurs américains

par Curtis Williams et Ed White

Les prix des engrais s'envolent aux États-Unis, alors que la baisse des exportations en provenance de Trinité-et-Tobago vient aggraver la tension sur un marché mondial déjà tendu, ce qui augmente les coûts pour les agriculteurs et contribue à la vulnérabilité politique des républicains dans la "ceinture agricole" à l'approche des élections de mi-mandat de mardi.

Cette hausse accentue la pression sur les producteurs alimentaires, déjà confrontés à des prix du diesel exorbitants pendant la saison des récoltes d’automne et à la déception face à la faible demande chinoise en céréales et en viande américaines.

Les prix de l’ammoniac dans le Midwest ont grimpé de plus de 30 % entre fin juin et début octobre, passant d’environ 600 dollars la tonne courte à environ 800 dollars, selon des analystes du secteur. Les prix ont depuis atteint environ 875 dollars la tonne courte, a déclaré Justin Ratcliff, analyste principal pour les engrais en Amérique du Nord au sein du cabinet de conseil en matières premières CRU .

L’ammoniac sert à fabriquer des engrais azotés, un intrant essentiel pour le maïs et d’autres cultures.

Ce resserrement du marché mondial est à l’origine de cette hausse, notamment en raison des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient et de plusieurs années de baisse de la production à Trinité-et-Tobago, qui a toujours été un fournisseur majeur de l’agriculture américaine.

Trinité-et-Tobago est le deuxième fournisseur d’ammoniac des États-Unis après le Canada, mais son industrie est régulièrement freinée par une pénurie de gaz naturel utilisé pour fabriquer les engrais à base d’ammoniac.

La production de gaz naturel de Trinité-et-Tobago a diminué en raison du vieillissement des gisements et du nombre limité de nouvelles découvertes. Jusqu’au début de cette année, lorsque les États-Unis ont arrêté l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro , l’île n’était pas en mesure d’acheter du gaz au Venezuela voisin en raison des sanctions.

Les analystes s’attendent à ce que les difficultés du pays s’aggravent après que Nutrien, un important producteur d’engrais, a fermé pour une durée indéterminée ses activités liées à l’azote à Trinidad le mois dernier en raison de problèmes persistants d’approvisionnement en gaz.

"Habituellement, une grande partie de l’approvisionnement américain en ammoniac anhydre provient de Trinité, via le golfe du Mexique, et est acheminée par barge sur le réseau fluvial américain jusqu’aux agriculteurs", a expliqué Josh Linville, vice-président chargé des engrais au sein du cabinet de conseil StoneX. "Lorsque l’approvisionnement vient à manquer sur un marché mondial déjà tendu, les répercussions se font sentir tout au long de la chaîne d’approvisionnement en engrais."

Les importations d’ammoniac de Trinité-et-Tobago vers les États-Unis ont chuté d’environ 34 % cette année, a déclaré Veronica Nigh, économiste en chef au Fertilizer Institute, un groupe professionnel du secteur.

"Normalement, on s’attendrait à ce que ce manque soit comblé par des tonnes provenant d’autres sources, ce qui a été le cas l’année dernière", a-t-elle déclaré. "Mais cela n’a tout simplement pas été le cas cette année."

Au cours de la dernière décennie, les États-Unis sont devenus moins dépendants de l’ammoniac trinidadien grâce à l’expansion de la production locale. Mais des problèmes opérationnels dans certaines usines plus récentes ont limité la capacité du secteur à compenser la perte des importations, a expliqué M. Ratcliff.

Le président Donald Trump a annoncé le mois dernier un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars destiné à compenser les coûts du diesel pour les agriculteurs. Cependant, des associations agricoles de l’Iowa, de l’Ohio et du Texas l’ont averti dans une lettre la semaine dernière que la hausse des coûts des engrais sapait ses efforts, alors que la demande d’ammoniac atteint son pic pendant la saison d’épandage automnale .