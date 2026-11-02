Wall Street clôture sans direction claire, la tech encore à la peine

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, le secteur technologique subissant une nouvelle vague de ventes malgré une ouverture dans le vert, sur fond de chute des prix du pétrole.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a perdu 1,07 % après une chute de 2,86 % vendredi. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,51 % tandis que le Dow Jones a gagné 0,41 %.

"La faiblesse renouvelée des valeurs liées à l'IA (intelligence artificielle, ndlr) éclipse l'effet positif" de la baisse du prix du pétrole brut, observent les analystes de Briefing.com.

Après un net décrochage en fin de semaine dernière, le secteur demeure sous pression, les investisseurs s'interrogeant toujours sur la capacité des géants technologiques à rentabiliser leurs dépenses massives dans l'IA.

Dernier épisode en date : le groupe Oracle a été sanctionné (-8,85 % à 119,10 dollars) après avoir annoncé lundi son intention de lever près de 20 milliards de dollars via une émission d'actions et d'obligations pour financer ses investissements dans l'IA.

Le spécialiste des puces Marvell Technology a lui dégringolé de 12,72 % à 171,41 dollars, à la suite de son annonce de rachat du fabricant de composants optiques Lumentum (-18,59 % à 684,40 dollars) dans le cadre du développement d'infrastructures IA.

Dans leur sillage, le mastodonte des puces Nvidia a perdu 1,26 %, AMD a chuté de 7,52 % et Micron, de 5,78 %. Alphabet (Google) a lâché 0,30 % et Meta reculé de 1,34 %.

Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels du géant Apple (-1,83 %) après la clôture, prochain grand test pour le secteur.

"Le marché reste très fébrile", estime Joe Zidle, analyste chez Cresset. "Cela s'explique en partie par ce que nous avons observé la semaine dernière autour de l'IA."

Mais, selon lui, "une partie de cette volatilité est aussi accentuée par les élections législatives de mi-mandat" aux États-Unis, prévues mardi.

D'après les analystes interrogés, les "midterms" pourraient avoir des répercussions sur les valeurs de l'IA, avec - entre autres - de nombreux débats autour de la construction de centres de données, nécessaires au développement de la technologie.

En parallèle, le Dow Jones - composé de valeurs plus traditionnelles - a profité d'une rotation hors du secteur technologique.

Mais aussi du fort repli des prix du pétrole, les investisseurs misant sur une reprise des discussions entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord - référence internationale - a perdu 7,64 %, à 104,77 dollars.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait légèrement à 4,91 % vers 21H30 GMT contre 4,93 % vendredi en clôture.

Côté indicateurs, les acteurs du marché attendent notamment les chiffres officiels de l'emploi pour le mois d'octobre, qui doivent être publiés vendredi.

Des chiffres solides pourraient "conforter le scénario d'un relèvement des taux de la Fed (banque centrale américaine, ndlr) en décembre", note Kevin Ford, de Convera.

Les créations nettes d'emplois avaient surpris par leur faiblesse en septembre.

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