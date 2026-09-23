La menace que représente la Chine pour les câbles sous-marins

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(supprime la citation répétant le quatrième paragraphe)

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LA MENACE CHINOISE SUR LES CÂBLES SOUS-MARINS

Alors que les risques géopolitiques occupent une place prépondérante dans les préoccupations des investisseurs, les câbles de communication apparaissent comme un point faible majeur, notamment dans un contexte d’inquiétudes quant à une éventuelle escalade des tensions entre la Chine et Taïwan.

Washington tire la sonnette d’alarme concernant le réseau de plus de 400 câbles sous-marins qui acheminent 99% du trafic Internet international, ainsi que les menaces émanant de la Chine et de la Russie.

“La Chine développe rapidement ses capacités pour perturber les câbles sous-marins”, selon un rapport de la Commission d’examen des relations économiques et de sécurité entre les États-Unis et la Chine (USCC), connue pour ses propositions politiques bellicistes.

L’USCC explique que la Chine exploite la “fusion entre le militaire et le civil” pour développer toute une gamme de technologies à double usage afin de renforcer sa capacité “à accéder aux câbles sous-marins et à les cibler, à la fois pour des usages civils légitimes et pour des capacités militaires offensives potentielles”.

“Les câbles reliant les États-Unis à Taïwan, au Japon et aux Philippines – qui traversent souvent des eaux peu profondes, des voies maritimes très fréquentées et des eaux contestées – comptent parmi les plus vulnérables du réseau transpacifique”, indique l’USCC.

“Une perturbation simultanée de plusieurs câbles pourrait saturer la capacité transpacifique.”

(Stefano Rebaudo)

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