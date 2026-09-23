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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:01
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(Actualisé avec Microsoft)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse pour le Dow Jones .DJI (-0,34%), le Standard & Poor's 500 .SPX (+0,05%) et le Nasdaq .IXIC (-0,24%).

* META META.O devrait dévoiler mecredi ses nouvelles lunettes connectées lors de sa conférence annuelle Connect, parmi lesquelles figure un modèle sans caméra, alors que les appareils dotés d'IA pouvant filmer des personnes sans leur consentement suscitent des inquiétudes.

Le groupe teste par ailleurs un "service de conciergerie humaine" pour Muse, son nouvel assistant IA personnel, consistant à confier à des prestataires externes le traitement de certains appels téléphoniques passés via l'agent, selon des publications internes vues par Reuters. Certains salariés s'inquiètent toutefois pour la confidentialité des informations sensibles.

* GENERAL MOTORS GM.N - Mary Barra, directrice générale du groupe américain, devrait assister jeudi au dîner d'État organisé par le président américain Donald Trump à la Maison blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Les constructeurs automobiles américains mettent en garde contre l'arrivée des constructeurs chinois sur le marché, tandis que Donald Trump laisse entendre qu'il pourrait y être favorable.

* SECTEUR DE L'IA - Outre Mary Barra de General Motors, les dirigeants de META META.O , APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O et TESLA TSLA.O devraient participer au sommet de jeudi avec Xi Jinping avec à l'ordre du jour la trêve commerciale conclue en 2025 entre les Etats-Unis et la Chine, la réglementation de l'IA et les ventes d'armes américaines à Taïwan. Les actions de ces entreprises sont stables ou en légère hausse dans les échanges avant l'ouverture.

* SECTEUR DE LA CONSOMMATION - Les groupes bancaires JPMORGAN CHASE JPM.N et CHARLES SCHWAB SCHW.N et des entreprises axées sur les consommateurs comme UBER UBER.N et Airbnb ABNB.O rebondissent légèrement en avant-Bourse après leurs fortes baisses de mardi liées aux craintes que l'assistant IA "Muse" de Meta ne bouleverse leurs activités.

* GENERAL MILLS GIS.N a dépassé mercredi les attentes concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2027, sur fond de forte demande pour ses produits de base et de céréales destinés au petit-déjeuner.

L'action prend 1,1% dans les échanges en avant-Bourse.

* NIKE NKE.N - Le directeur financier de JD Sports JD.L , qui compte parmi les principaux clients du groupe américain, a dit que ce dernier prenait les mesures nécessaires pour relancer son activité et que son redressement n'était qu'une question de temps.

* MCDONALD'S MCD.N , qui tient mercredi sa journée investisseurs, a annoncé mercredi un plan de soutien aux franchisés d'environ 8,5 milliards de dollars et a fixé des objectifs en matière de progression des marges et des parts de marché, le géant américain de la restauration rapide cherchant à retrouver son élan après plusieurs trimestres de résultats de performance morose.

* BROADCOM AVGO.O - Les autorités chinoises étudient l'utilisation des équipements du groupe américain dans les centres de données publics, dans le cadre d'une initiative visant à soutenir les fabricants nationaux et à réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères en matière d'intelligence artificielle (IA), a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* ALPHABET GOOGL.O - L'autorité britannique de la concurrence a présenté mercredi une série de propositions visant à offrir aux utilisateurs d'Android et de Chrome, tous deux appartenant à Google, filiale d'Alphabet, davantage de choix et de contrôle sur les services qu'ils utilisent, y compris les assistants IA tels que ChatGPT et Perplexity.

* KIMBERLY-CLARK KMB.O a proposé des remèdes afin de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre d'achat sur KENVUE KVUE.N , le fabricant du Tylenol, selon un document publié mercredi sur le site web de la Commission européenne.

* MICROSOFT MSFT.O - Stifel a relevé mercredi sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou)

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