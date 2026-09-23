Nigeria : le français TotalEnergies annonce le lancement d'un projet gazier à 800 millions de dollars

Le géant pétrolier français TotalEnergies a annoncé mercredi lancer un projet gazier au large du Nigeria, représentant un investissement de 800 millions de dollars en partenariat avec une société nigériane.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

Le Nigeria est le premier producteur de pétrole du continent et l'un des principaux pays où TotalEnergies, troisième acteur mondial du GNL, produit des hydrocarbures.

A son arrivée au pouvoir en 2023, le président nigérian Bola Tinubu a promis d'augmenter la production pétrolière du pays le plus peuplé d'Afrique, qui était tombé à moins d'un million de barils par jour.

Cette production atteignait 1,6 millions de barils en août dernier, se rapprochant des deux millions souhaités par le gouvernement d'ici 2027.

Ce projet doit permettre la connexion du champ gazier d'Ima à l'usine de liquéfaction de gaz naturel Nigeria LNG situé à Bonny, près de Port Harcourt, dans le Delta du Niger, via un gazoduc de 22 kilomètres.

"Le démarrage de la production est attendu en 2028, avec un plateau de 350 millions de pieds cubes par jour", a déclaré TotalEnergies dans un communiqué mercredi.

Une fois en production, le gaz du champ d'Ima portera la capacité de l'usine de liquéfaction de 22 à 30 millions de tonnes par an, a déclaré la major.

TotalEnergies, opérateur du projet dont il détient 40%, s'associe à la société pétrolière nigériane AMNI, dirigée par Tunde Afolabi.

Dans la foulée de l'annonce de TotalEnergies, le président Bola Tinubu s'est "félicité de la décision finale d'investissement (FID) de 800 millions de dollars concernant le projet gazier d'Ima".

Ce projet "démontre ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous offrons aux investisseurs un environnement compétitif, prévisible et propice", a déclaré le chef de l'Etat qui briguera en janvier un second mandat à la tête du pays.

"Nous sommes déterminés à exploiter davantage les ressources gazières du Nigeria pour alimenter nos industries, développer nos exportations, créer des emplois et assurer une prospérité durable à notre peuple", a-t-il ajouté.

Le champ d'Ima a été découvert il y a près de cinquante ans mais n'a jamais été exploité.