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La Malaisie prolonge jusqu'en 2027 l'accord de recherche sur le vol MH370, disparu en 2014
information fournie par AFP 29/06/2026 à 11:24

Une femme écrit un message sur un mémorial marquant les 10 ans de la disparition en 2014 du vol MH370, lors d'une cérémonie à Subang Jaya le 3 mars 2024 ( AFP / Arif Kartono )

Une femme écrit un message sur un mémorial marquant les 10 ans de la disparition en 2014 du vol MH370, lors d'une cérémonie à Subang Jaya le 3 mars 2024 ( AFP / Arif Kartono )

La recherche du vol MH370 de Malaysia Airlines, porté disparu, sera prolongée d’une année supplémentaire, a annoncé la Malaisie lundi, plus de dix ans après la disparition de l'appareil.

Le Boeing 777 transportant 239 personnes a disparu des écrans radar le 8 mars 2014, alors qu'il effectuait la liaison Kuala Lumpur-Pékin, dans l'un des plus grands mystères jamais résolus de l'aviation civile.

Les deux tiers des passagers étaient chinois, les autres étant notamment malaisiens, indonésiens et australiens, ainsi que des ressortissants indiens, américains, néerlandais et français.

En dépit de la plus vaste opération de recherche de l'histoire de l'aviation, l'avion n'a jamais été retrouvé.

Le ministre malaisien des Transports, Anthony Loke, a indiqué lundi que la prolongation des recherches courrait jusqu'au 30 juin 2027 et maintiendrait l'ensemble des termes et conditions de l'accord existant avec la société d'exploration Ocean Infinity.

Cela inclut le principe "no find, no fee", qui signifie qu'Ocean Infinity ne sera rémunérée à hauteur de 70 millions de dollars que si l'épave est localisée.

"L'approbation de cette prolongation vise à permettre à la société de terminer entièrement la zone de recherche restante", qui couvre plus de 7.400 km2, a précisé M. Loke.

Elle tient également compte de nouveaux engagements commerciaux reçus par Ocean Infinity, qui nécessitent le redéploiement temporaire de ses principaux moyens de recherche vers un autre site.

La plus récente opération de recherche s'est déroulée en deux phases, à partir de mars 2025, mais l'entreprise est revenue bredouille.

Les familles des passagers chinois ont publié une lettre ouverte le 8 mars — 12e anniversaire de la disparition du vol — critiquant le manque d'informations reçues au cours de la dernière phase de recherche.

Ocean Infinity a déjà mené des recherches infructueuses en 2018, tout comme l'Australie, qui a conduit des opérations pendant trois ans, jusqu'en janvier 2017.

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