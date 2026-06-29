(Actualisé avec contrats à terme sur indices, SpaceX, Charter Communications, secteur des mégacapitalisations, Comcast, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,43% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,81% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,22% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les valeurs liées aux semi-conducteurs seront à nouveau surveillées après une semaine difficile, les investisseurs craignant que les dépenses colossales consacrées à la construction de centres de données dédiés à l'IA ne mettent trop de temps à porter leurs fruits.

* SECTEUR DES MÉGACAPITALISATIONS - L'action APPLE AAPL.O , qui a perdu la semaine dernière 4,8% après la décision du géant de l'informatique et des produits électroniques de relever les prix de ses iPad et MacBook en raison de la flambée des coûts des puces, affiche en avant-Bourse une performance inférieure à celle de ses homologues au sein du groupe des "Magnificent Seven".

* SECTEUR DE L'IA - La société Anthropic a annoncé vendredi que le gouvernement américain l'avait autorisée à mettre son modèle d'IA Claude Mythos 5 à la disposition de certaines organisations américaines "de confiance", revenant ainsi en partie sur une décision prise il y a deux semaines visant à suspendre l'accès à ce modèle en raison de risques pour la sécurité nationale.

OpenAI a de son côté annoncé vendredi le report du lancement complet de son modèle d'IA GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain.

* COMCAST CMCSA.O va se scinder en deux sociétés cotées en Bourse par le biais d'une scission de NBCUniversal et de Sky, séparant ainsi sa branche haut débit, source de liquidités, de son activité médias et divertissement soumise à la pression des concurrents du "streaming" et à la consolidation du secteur. L'action Comcast grimpe de 20,9% avant l'ouverture de la Bourse.

* SPACEX SPCX.O prend 1,2% en avant-Bourse après que l'opérateur Nasdaq a annoncé que le groupe récemment introduit en Bourse serait intégré dans l'indice Nasdaq 100 à compter du 7 juillet.

* CHARTER COMMUNICATIONS CHTR.O - L'action du fournisseur d'accès Internet progresse de 10% à 147 dollars avant l'ouverture du marché. L'agence Bloomberg a rapporté que le groupe discute d'un partenariat dans la téléphonie mobile aux Etats-Unis avec SPACEX SPCX.O .

* GAMESTOP GME.N s'est engagé vendredi à poursuivre son projet de rachat de la société de commerce électronique EBAY

EBAY.O , même si celle-ci a déjà rejeté une offre non sollicitée présentée le mois dernier par le détaillant de jeux vidéo.

* VERIZON VZ.N et BT BT.L ont annoncé lundi un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise à parts égales.

* AMAZON <AMZN. O> - Les consommateurs américains ont dépensé plus de 26,4 milliards de dollars entre le 23 et le 26 juin à l'occasion du Prime Day d'Amazon, selon les chiffres d'Adobe Analytics, une hausse de 9,3% par rapport à l'année précédente que les experts du commerce de détail attribuent à l'effet de l'inflation, conjuguée à l'achat de produits de longue durée.

* TESLA TSLA.O - L'agence américaine chargée de la sécurité routière a annoncé samedi avoir clos l'enquête sur la perte de la direction assistée de certains véhicules Tesla, compte tenu de la campagne de rappel menée par le constructeur automobile l'année dernière.

* VIRIDIAN THERAPEUTICS VRDN.O a annoncé vendredi que la FDA américaine avait approuvé son médicament destiné au traitement des patients atteints de la maladie oculaire thyroïdienne. L'action Viridian Therapeutics bondit de 12,7% en avant-Bourse.

* HALEON HLN.L a fait une offre d'achat sur le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne, ont rapporté vendredi des sources, dans le cadre de la stratégie de la société de produits de santé grand public visant à se développer sur le marché américain des compléments alimentaires.

* ABBOTT LABORATOIRES ABT.N - Le département américain de la Justice a classé sans suite une enquête pénale ouverte contre le groupe concernant la gestion d'une usine de lait infantile liée à une bactérie potentiellement mortelle et au décès de plusieurs bébés, et a préféré imposer des sanctions civiles, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* FABRICANTS DE MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ - Les médicaments à base de GLP-1 de PFIZER PFE.N et d'Innovent Biologics 1801.HK ont passé avec succès un examen préliminaire en vue de leur éventuelle inclusion dans le catalogue des médicaments pris en charge par l'assurance maladie de base en Chine, selon une liste publiée par le régulateur chinois.

* WILLIAMS WMB.N - L'opérateur américain de gazoducs est en pourparlers avancés en vue d'acquérir son concurrent Momentum Midstream, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* META META.O - Google a imposé des limites à l'utilisation par Meta de son IA Gemini après que l'entreprise américaine de réseaux sociaux a sollicité une capacité de calcul supérieure à celle que le groupe technologique est mesure de fournir, a rapporté dimanche le Financial Times.

L'Australie présentera par ailleurs lundi au Parlement de nouvelles mesures visant à renforcer l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, en accordant davantage de pouvoirs au régulateur de la sécurité en ligne afin de poursuivre les géants du numérique qui ne respecteraient pas la réglementation.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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