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La chaleur et les bombes : l'Ukraine et son système électrique à l'épreuve de la canicule
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/06/2026 à 13:09

Selon les prévisions du service météorologique ukrainien, certaines parties du pays devraient subir lundi et au cours des prochains jours "une chaleur intense" avec des températures comprises entre 35°C et 38°C.

Le fleuve Dniepr, à Kiev (illustration) ( AFP / GENYA SAVILOV )

Le fleuve Dniepr, à Kiev (illustration) ( AFP / GENYA SAVILOV )

Après le dôme de chaleur qui a étouffé l'Europe occidentale pendant plus d'une semaine, les températures extrêmes se déplacent vers l'est du continent et notamment vers l'Ukraine, qui se prépare à des températures pouvant atteindre 38°C cette semaine. Cette vague de chaleur vécue par plusieurs pays d'Europe va mettre à l'épreuve le réseau énergétique ukrainien, gravement endommagé cet hiver par les bombardements russes.

La plus haute température enregistrée en Ukraine remonte au 12 août 2010, lorsqu'il avait fait 42°C dans la région orientale de Lougansk. Des coupures de courant dans au moins cinq régions du pays, de l'Ouest au Sud, ont d'ores et déjà été programmées pour mardi, ont indiqué lundi les opérateurs.

Le système électrique en mode "très tendu"

Cette vague de chaleur vient en effet fragiliser un réseau énergétique en pleine réparation. Selon Serguiï Kovalenko, PDG du groupe énergétique Yasno, qui fournit plus de 3,5 millions de foyers et près de 100.000 entreprises, "la chaleur est une épreuve sérieuse pour des équipements qui fonctionnent dans des conditions de guerre depuis plus de quatre ans et ont subi de nombreuses attaques".

La Russie a pilonné cet hiver le système énergétique ukrainien, plongeant dans le noir et le froid des millions de personnes.

"Une partie des infrastructures est en cours de réparation, et une autre fonctionne littéralement à la limite de ses capacités. C'est pourquoi, dans les prochains jours, le système électrique fonctionnera dans un mode très tendu", a-t-il mis en garde sur Facebook. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "plus de 1.300 décès supplémentaires" ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe.

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