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Le géant américain Comcast se scinde pour isoler ses activités médias, NBCUniversal et Sky
information fournie par AFP 29/06/2026 à 13:24

Comcast va séparer ses activités technologiques de ses activités médias, qui comprennent le groupe audiovisuel britannique Sky et la filiale NBCUniversal. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Comcast va séparer ses activités technologiques de ses activités médias, qui comprennent le groupe audiovisuel britannique Sky et la filiale NBCUniversal. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le groupe américain Comcast a annoncé lundi se scinder en deux entités distinctes et séparer ses activités technologiques de ses activités médias, qui comprennent le groupe audiovisuel britannique Sky et la filiale NBCUniversal.

"Comcast Corporation a annoncé aujourd’hui son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse", l'une d'entre elles regroupant NBCUniversal et Sky, qui devrait voir le jour d'ici un an, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Cette entreprise de médias prendra le nom de la filiale NBCUniversal, tandis que l'autre société issue de la scission gardera le nom de Comcast, et héritera des activités de câblo-opérateur du groupe.

Au terme de l'opération, "chaque entreprise sera mieux placée pour poursuivre ses propres priorités stratégiques, investir dans la croissance et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires en tant qu’entité indépendante", a justifié le groupe.

Brian L. Roberts, actuel PDG, "continuera à jouer un rôle actif dans la direction" des deux entreprises, tandis que Mike Cavanagh, actuel co-directeur général, deviendra directeur général de NBCUniversal, et que Michael Angelakis, ancien directeur financier, deviendra directeur général de Comcast.

Les actuels actionnaires du groupe hériteront des actions des deux entités une fois celles-ci séparées.

La filiale NBCUniversal, rachetée en totalité par Comcast en 2013, comprend notamment NBC, la chaîne financière CNBC, les studios de cinéma et les parcs à thème Universal, et des chaînes câblées comme Bravo.

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