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Table ronde Le Slip Français : le financement mode d'emploi
information fournie par Boursorama 29/06/2026 à 13:00

À l'occasion de l'événement « Made in France Ensemble », organisé au Palais Brongniart à Paris les 28 et 29 juin 2026, cette table ronde propose un décryptage concret d'un sujet souvent jugé complexe : la Bourse.

Cette session réunit Guillaume Gibault, président du Slip Français, Virginie Birade, partner chez Experienced Capital, Gabriel Léger, cofondateur d'Aktionnaire, Guillaume Morelli, directeur des activités de cotation pour la France et la péninsule ibérique chez Euronext, et Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank, pour éclairer les mécanismes de financement des entreprises et le fonctionnement des marchés financiers à travers un cas concret : celui du Slip Français.

Au fil des échanges, entrepreneurs, investisseurs et acteurs de marché croisent leurs regards pour expliquer ce qu'est une introduction en Bourse, comment s'opère la rencontre entre offre et demande, et ce que cela implique pour les entreprises comme pour les investisseurs particuliers.

Lieu : Palais Brongniart, Paris
Date : Lundi 29 juin 2026
Horaire : 13h – 14h30
Avec : Guillaume Gibault, président du Slip Français ; Virginie Birade, partner chez Experienced Capital ; Gabriel Léger, cofondateur d'Aktionnaire ; Guillaume Morelli, directeur des activités de cotation pour la France et la péninsule ibérique chez Euronext ; Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank
Animation : Laurent Grassin

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LE SLIP FRANCAIS
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