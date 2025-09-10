La maison mère de Primark déçoit et plonge à Londres

Associated British Foods (ABF), maison mère de la chaine de vêtements à bas prix Primark, plonge de 10% mercredi à la Bourse de Londres après des prévisions de résultat jugées décevantes par le marché.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le directeur général George Weston a prévenu dans un communiqué que l'environnement restait "difficile, caractérisé par la prudence des consommateurs, l'incertitude géopolitique et l'inflation", même s'il s'est dit "satisfait de la performance du groupe au cours du second semestre".

L'entreprise prévoit une croissance annuelle faible des ventes de Primark, d'environ 1% pour son exercice décalé qui s'achèvera le 13 septembre. Si les ventes ont été bonnes au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, elles ont été mauvaises en Europe continentale.

Le titre de Primark à la Bourse de Londres recule de 10,04% à 20,16 pence mercredi vers 08H40 GMT.

L'attention des investisseurs se porte avant tout "sur le fleuron du groupe, Primark, qui représente 47% du chiffre d'affaires global" mais "a du mal à progresser", selon Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

Mais le groupe est aussi plombé par la fermeture de son usine de bioéthanol Vivergo, victime collatérale de l'accord commercial entre Londres et Washington, entré en vigueur fin juin, qui favorise les importations américaines de ce produit au Royaume-Uni.

Principal producteur britannique de bioéthanol, Vivergo, avait averti en juin qu'il fermerait boutique faute de soutien du gouvernement et l'exécutif "a décidé de ne pas fournir la solution nécessaire pour que (l'entreprise) puisse fonctionner de manière rentable", affirme le communiqué d'ABF.

La fermeture de l'usine s'ajoute à une restructuration de la division sucre (dont fait partie Vivergo) en Espagne, qui devraient ensemble "entraîner des coûts (...) et des dépréciations d'environ 200 millions de livres" (231 millions d'euros).