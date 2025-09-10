Le promoteur immobilier Kaufman & Broad mis en examen pour corruption

Le promoteur immobilier Kaufman & Broad a été mis en examen, notamment pour corruption active et trafic d'influence, dans le dossier de la rénovation du centre-ville de Saint-Tropez, a indiqué mercredi à l'AFP une source judiciaire, confirmant Mediapart.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La mise en examen, le 25 juillet, englobe favoritisme, corruption active, trafic d'influence et recel de prise illégale d'intérêts et s'inscrit dans une information judiciaire ouverte par le Parquet national financier (PNF) sur les conditions de ce marché d'aménagement, selon cette source judiciaire.

Kaufman & Broad, dans un communiqué, dit avoir "été informé de sa mise en examen dans le cadre d'une instruction relative à l'attribution, en 2011, d'une concession d'aménagement à Saint-Tropez (Var)". Kaufman & Broad, dans ce document, "conteste les faits qui lui sont reprochés et coopère entièrement avec les autorités judiciaires".

L'ancien maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, avait été mis en examen à Paris en 2023 pour favoritisme, soupçonné d'avoir avantagé Kaufman & Broad, un des quatre candidats ayant déposé une offre avant d'être retenu par le conseil municipal en 2011.

Selon des éléments de l'enquête dont avait eu connaissance l'AFP, M. Tuveri s'était défendu d'avoir favorisé cette société devant le juge d'instruction, arguant d'un dossier "extrêmement complexe".

Le magistrat instructeur pointait en revanche notamment que le conseil municipal avait voté plusieurs permis modificatifs postérieurs à l'attribution de la concession, ayant pu procurer des avantages financiers indus à la société choisie.

Parmi les changements, un nombre plus important de logements sociaux, et donc plus de subventions publiques et d'exonération de taxes que prévus initialement, et un cinquième niveau de parking, augmentant les recettes.