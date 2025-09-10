Drones en Pologne: l'Otan avertit la Russie et dénonce son "comportement dangereux"

Le chef de l'Otan Mark Rutte, à Bruxelles, le 3 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'Otan a averti mercredi la Russie qu'elle défendrait "chaque centimètre" de son territoire après une incursion de drones dans le ciel polonais, jugée "dangereuse" et "irresponsable".

Une "évaluation complète" est en cours, mais que cette incursion ait été "intentionnelle ou non, elle est absolument irresponsable, dangereuse", a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte devant la presse.

"Mon message à Poutine est clair: mettez fin à la guerre en Ukraine (...) cessez de violer notre espace aérien et sachez que nous sommes vigilants et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'Otan", a-t-il ajouté.

Varsovie et ses alliés ont dénoncé mercredi une "provocation" russe après l'intrusion de drones dans l'espace aérien de la Pologne lors d'une attaque contre l'Ukraine, et l'interception de plusieurs de ces aéronefs par les armées polonaises et l'Otan.

C'est "la première fois que des avions de l'Otan ont affronté des menaces potentielles dans l'espace aérien allié", a indiqué de son côté un porte-parole du Shape, le quartier général des forces de l'Otan en Europe.

Des avions polonais et néerlandais, des F-35 et F-16 notamment, sont intervenus pour "affronter" cette incursion de drones dans le ciel polonais. Mais des batteries allemandes de Patriot, systèmes de défense anti-aérienne de conception américaine, présentes en Pologne, ont également été activées, selon ce porte-parole.

Un avion italien de surveillance aérienne est également entré en action, selon cette même source.

Interrogé sur le caractère intentionnel de cette intrusion de drones dans le ciel polonais, M. Rutte a répondu qu'il fallait d'abord attendre une "évaluation complète" de la situation, en liaison avec les autorités polonaises.

L'intentionnalité de la Russie est une question ambiguë, relèvent des diplomates à l'Otan. Des incursions de cette sorte se sont déjà produites dans le passé et il n'est pas rare que les drones russes visant l'Ukraine dévient fortement leurs trajectoires pour éviter la défense anti-aérienne de l'Otan, y compris en volant au-dessus de la Pologne.

En revanche, selon Varsovie, "pour la première fois, une part significative de ces drones ont survolé la Pologne directement depuis le Belarus".

L'Otan pourrait être amenée à prendre des mesures à la suite de cette incursion, face à laquelle elle a été cette fois obligée de répliques, selon des diplomates à Bruxelles.

Cela pourrait prendre la forme d'une augmentation des capacités de détection, voire de frappes, selon un diplomate à Bruxelles.

Mais la séquence de la nuit dernière a également prouvé l'efficacité des systèmes de défense de l'Alliance, a souligné Mark Rutte.

Le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe, le général américain Alexus Grynkewich, a également jugé que l'Alliance avait réagi "rapidement et avec détermination à la situation".