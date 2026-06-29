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La Guinée prévoit de créer un pôle régional d'affinage de l'or alors que la concurrence s'intensifie en Afrique de l'Ouest
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Guinée vise les approvisionnements régionaux en or grâce à une nouvelle raffinerie de grande envergure

* Le président Doumbouya interdit les exportations d'or brut avec effet immédiat

par Maxwell Akalaare Adombila

La Guinée entend devenir une plaque tournante régionale de l'affinage de l'or, a déclaré son ministre des Mines, s'inscrivant ainsi dans une tendance plus large des producteurs d'Afrique de l'Ouest à traiter leur or sur place plutôt que de l'exporter vers le Moyen-Orient et au-delà.

Cette initiative souligne les efforts visant à conserver une plus grande partie de la valeur sur le territoire national alors que les cours de l’or restent élevés.

« Si chaque pays (d'Afrique de l'Ouest) dispose d’une raffinerie, il n’y a aucun problème », a déclaré ce week-end à Reuters le ministre des Mines, Bouna Sylla.

«Si votre raffinerie n’est pas compétitive, son succès ou son échec dépendra de facteurs économiques, et non politiques.»

Le président Mamady Doumbouya a interdit la semaine dernière les exportations d’or brut avec effet immédiat, alors que le premier producteur mondial de bauxite cherche à conserver davantage de valeur sur son territoire.

LA RAFFINERIE GUINÉENNE FIGURE PARMI LES PLUS GRANDES D'AFRIQUE

La Guinée a construit une nouvelle raffinerie capable de traiter la production de toute la région, a déclaré M. Sylla, la qualifiant de l’une des plus grandes d’Afrique.

Bangaly Steve Touré, directeur adjoint du Fonds d’investissement minier de Guinée, a déclaré de son côté que cette usine de 30 millions de dollars traiterait dans un premier temps 530 tonnes métriques (environ 17 millions d’onces) par an, pour atteindre 733 tonnes à pleine capacité. La mise en service commerciale est prévue en juillet, après obtention des autorisations finales.

Le Ghana, premier producteur d’or africain, ainsi que le Mali et le Burkina Faso, se livrent également à une course effrénée pour développer un pôle de raffinage national afin de tirer davantage de valeur de l’or .

La production industrielle d’or en Guinée est dominée par AngloGold Ashanti AU.N et Nordgold. L’Afrique de l’Ouest a produit environ 11 millions d’onces en 2025, selon les estimations du secteur.

M. Sylla a indiqué que la Guinée avait produit environ 2,32 millions d’onces l’année dernière, pour une valeur d’environ 7 milliards de dollars, mais qu’elle ne conservait que moins de 1 % de cette valeur sur son territoire.

« Il ne s’agit pas seulement de recettes et d’emplois », a-t-il déclaré. « Des pays comme les Émirats arabes unis ne produisent pas d’or, mais ont développé des capacités d’affinage pour stimuler une croissance économique plus large. Nous voulons créer la même chaîne de valeur. »

La Guinée prépare actuellement un décret visant à encourager l’affinage local et prévoit des réformes pour formaliser la production artisanale et améliorer la traçabilité d’ici 2026, ont déclaré MM. Sylla et Touré.

La raffinerie, structurée sous la forme d’un partenariat public-privé, s’inscrit dans une initiative plus large visant à développer les industries en aval, à l’image des efforts similaires menés dans le secteur de la bauxite en Guinée, ont-ils ajouté.

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