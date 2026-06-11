La guerre en Iran s'ajoute au boom de l'IA comme moteur de la demande en turbines à gaz, selon Siemens Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les pays du Golfe multiplient les appels d'offres pour garantir leur approvisionnement énergétique, selon Karim Amin

* Le groupe est passé au transport par camion dans la région

* Siemens Energy augmente progressivement sa capacité de production de turbines à gaz

par Christoph Steitz

La guerre en Iran est devenue un facteur supplémentaire de demande en turbines à gaz, ont déclaré jeudi des dirigeants de Siemens Energy ENR1n.DE , alors que les fabricants sont déjà submergés de commandes en raison de l'expansion massive des centres de données aux États-Unis.

À l'instar de ses concurrents GE Vernova GEV.N et Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Siemens Energy a vu la demande en turbines à gaz monter en flèche alors que les « hyperscalers » investissent plus de 700 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, très gourmande en énergie, ce qui stimule à son tour la demande en nouvelles capacités énergétiques.

Cette tendance, qui a fait grimper les cours des actions de ces entreprises ces dernières années, est désormais soutenue par les gouvernements du Moyen-Orient qui cherchent à garantir leur approvisionnement énergétique face aux attaques contre leurs infrastructures, ont déclaré des membres du conseil d'administration aux journalistes lors d'un événement organisé par l'entreprise.

LES OBSTACLES LIÉS AU TRANSPORT NE FREINERONT PAS LES LIVRAISONS DE TURBINES

« Si vous observez certains de ces pays, en particulier dans le Golfe, vous constatez qu’ils lancent de nouveaux appels d’offres. Ainsi, si une grande centrale électrique tombe en panne, ils ne sont pas à court d’énergie », a déclaré Karim Amin, qui dirige la division des services gaziers de Siemens Energy.

M. Amin a indiqué qu’une capacité de réserve de 15 %, courante dans un « monde où les centrales électriques n’étaient pas prises pour cible », n’était plus suffisante compte tenu du conflit avec l’Iran, ce qui, selon lui, a entraîné une hausse des prix des turbines.

Sur le plan logistique, M. Amin a indiqué que l’entreprise avait pu se tourner vers le transport routier dans la région comme alternative au transport maritime, ajoutant que même si cela avait entraîné un surcroît de temps et de coûts, « cela n’avait pas stoppé l’activité ».

Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy, a déclaré que les centres de données représentaient environ un quart du carnet de commandes de turbines à gaz du groupe, le marché américain représentant 40 % du marché mondial, lequel s'élève à environ 100 à 120 gigawatts.

« Nous tournons à plein régime », a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe prévoyait d’augmenter progressivement sa capacité jusqu’en 2030, mais qu’il avait atteint la limite de ses capacités d’augmentation de la production à court terme.

« Nous avons déjà fait tout ce que nous pouvions », a-t-il déclaré.