La guerre contre l'Iran fait grimper le prix du pétrole, mais les grandes compagnies pétrolières restent sur la touche

* Les actions des grandes compagnies pétrolières enregistrent des gains limités malgré la hausse des prix

* Le marché s'attend à une fin rapide de la fermeture du détroit d'Ormuz

* Les producteurs de schiste américains bénéficient d'un approvisionnement énergétique isolé

par Stephanie Kelly et Sheila Dang

Les prix du pétrole ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 2022, mais les actions des principaux producteurs comme Shell SHEL.L et Exxon Mobil XOM.N ont jusqu'à présent enregistré des gains limités depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a éclaté à la fin du mois dernier, ce qui suggère que les traders pensent que la douleur sur le marché pourrait être de courte durée.

Alors que les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de plus de 40 % depuis qu'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes conjointes le 28 février, l'iShares Global Energy ETF IXC - qui suit les sociétés énergétiques mondiales - a augmenté d'environ 2 %. Cela suggère que tout gain immédiat résultant de l'augmentation des prix sera temporaire ou compensé par une réduction de la production.

"Le marché anticipe une fin rapide de la fermeture du détroit d'Ormuz et un effondrement subséquent des prix du pétrole pour revenir à des niveaux normalisés", a déclaré James West, responsable de la recherche sur l'énergie et l'électricité chez Melius Research. "La remontée des prix du pétrole est principalement contenue dans les prix au comptant à court terme plutôt que dans les contrats à terme sur le pétrole brut à plus longue échéance."

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 et sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté d'environ 30 % pour commencer la semaine, car la guerre contre l'Iran a perturbé le passage du trafic dans le détroit d'Ormuz, les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et a forcé des arrêts de production.

Dans le même temps, le contrat de Brent du premier mois a atteint un niveau record d'environ 36 dollars le baril par rapport à son contrat de livraison à 6 mois, ce qui indique un resserrement de l'offre à court terme.

Cette hausse rappelle les records historiques atteints en 2008 par les contrats à terme sur le pétrole, à environ 147 dollars le baril, lorsque les tensions entre l'Occident et l'Iran au sujet de son programme nucléaire, la faiblesse du dollar américain et les facteurs inflationnistes ont poussé les prix à la hausse. La poursuite de la croissance en Chine et dans d'autres économies émergentes devait également compenser l'impact d'une éventuelle baisse de la consommation dans les pays développés.

Cependant, quelques mois seulement après ce record historique, la crise financière de 2008 et les inquiétudes liées à un marché suracheté ont fait chuter le prix du pétrole en dessous de 40 dollars le baril, son niveau le plus bas depuis 2004.

"Revenons à 2008", explique David Hewitt, consultant principal chez Hewitt Energy Perspectives. "Les actions pétrolières ont suivi la hausse du brut jusqu'à environ 100 dollars, puis se sont presque complètement déconnectées lorsqu'il a atteint 147 dollars."

"Le marché avait raison à ce moment-là: le baril à 147 dollars s'est rapidement transformé en 30 dollars", a-t-il ajouté. "C'est un peu la même chose aujourd'hui."

Les actions de Shell ont augmenté de 4,9 % lundi par rapport à la clôture du 27 février, tandis que Chevron CVX.N a gagné 2,6 % et Exxon 0,9 % au cours de la même période. BP BP.L a gagné 7,8 %.

Les contrats pétroliers différés ne sont pas aussi élevés que le prix au comptant, ce qui indique que les investisseurs ne s'attendent pas à ce que l'interruption de l'approvisionnement dure, a déclaré Simon Lack, gestionnaire de portefeuille du Catalyst Energy Infrastructure Fund.

Les producteurs de schiste américains, qui ont connu une hausse plus importante du prix de leurs actions que les grandes compagnies pétrolières mondiales, pourraient bénéficier du fait que l'approvisionnement et l'infrastructure énergétiques des États-Unis sont sûrs et à l'abri du risque, ce qui incite les investisseurs à accorder une plus grande valeur à ces entreprises, a-t-il ajouté.

Diamondback FANG.O , le plus grand producteur indépendant du bassin permien, a vu ses actions gagner jusqu'à 7 % lundi par rapport à la clôture du 27 février.

Simon Wong, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré que les prix des actions de Diamondback, APA Corp

APA.O et Occidental OXY.N avaient moins augmenté depuis le début de l'année que ceux d'Exxon et de Chevron et qu'ils commençaient maintenant à les rattraper.

Il estime également que la hausse des prix du brut est temporaire et qu'elle devrait s'atténuer lorsque les perturbations seront terminées.