Wall Street termine en hausse après que Trump estime la guerre "quasiment" finie

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Après une ouverture en net repli, la Bourse de New York a finalement terminé en hausse lundi, portée par des propos de Donald Trump assurant que la guerre en Iran est "quasiment" finie.

Le Dow Jones a gagné 0,50%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,38% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,83%. En début de séance, les trois indices vedettes avaient chuté de plus de 1%.

Le président américain a dit lundi à une journaliste de la chaîne CBS que la guerre était "quasiment" finie, faisant valoir que l'Iran n'avait plus de "marine" ni de "communications" ou de "force aérienne".

"Cette remarque a complètement changé la donne" à Wall Street, remarque auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Dans la foulée, et après avoir passé une grande partie de la séance dans le rouge, les indices "ont connu une forte remontée (..) en territoire positif", observent les analystes de Briefing.com.

Le président américain a ajouté, dans un entretien téléphonique, que le conflit était "très en avance" sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu'il avait évoqué auparavant.

Pour Art Hogan, l'administration Trump "en est arrivée à un point où ils réfléchissent au coût" de la guerre, mais aussi "aux marchés".

La place américaine est à la peine depuis les premières frappes américano-israéliennes en Iran il y a dix jours, plombée notamment par la folle progression des prix des hydrocarbures.

Cette hausse historique fait craindre aux investisseurs une accélération de l'inflation.

Dans les échanges électroniques après clôture et suite aux propos de Donald Trump, les cours du brut se repliaient pour la première fois depuis le début de la guerre.

Nasdaq