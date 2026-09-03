La France lance des essais sur la technologie de conduite autonome de Tesla

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* Le ministre français des Transports a déclaré en juillet que les compromis en matière de sécurité n'étaient pas suffisants pour justifier une autorisation

* Le ministère va tester cette technologie sur deux voitures en conditions réelles

* Les essais pourraient s'achever d'ici la mi-septembre, selon une source du ministère

(Ajout d'informations sur la réunion au paragraphe 7, et de précisions supplémentaires aux paragraphes 8 et 10)

par Gilles Guillaume

La France a lancé des essais sur deux véhicules afin de mieux évaluer le système avancé d’aide à la conduite FSD de Tesla, a déclaré le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, une initiative qui pourrait rapprocher l’Europe d’une homologation de la technologie de conduite autonome d’Elon Musk.

En avril, l’autorité routière néerlandaise RDW a autorisé à titre provisoire l’utilisation sur les routes néerlandaises du système “ ” (FSD) de Tesla, incitant la Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie à faire de même en amont d’un vote à l’échelle de l’Union européenne sur ce projet, qui pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

Le FSD est un système d’aide à la conduite capable d’accélérer, de freiner et de diriger un véhicule tandis que le conducteur humain reste prêt à intervenir, mais il ne permet pas une conduite entièrement autonome.

En juillet, M. Tabarot avait déclaré que les compromis en matière de sécurité n’étaient pas encore suffisants pour justifier une autorisation , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse et les alertes d’attention du conducteur.

Dans un message publié mardi soir sur X, le ministre a déclaré avoir eu “ un échange constructif ” avec M. Musk au sujet de cette technologie, après avoir travaillé en étroite collaboration avec Tesla pendant plusieurs mois sur les adaptations techniques nécessaires pour que la France puisse valider cette autorisation.

“ Grâce à la mise à disposition par Tesla de deux véhicules équipés du FSD, nous entrons désormais dans une nouvelle phase: celle des essais sur route ”, a-t-il déclaré.

LES RÉSULTATS DES ESSAIS SONT ATTENDUS ENTRE LE MILIEU ET LA FIN SEPTEMBRE

Une photo publiée en accompagnement du message montrait un Musk souriant sur un écran d’ordinateur, lors d’une visioconférence avec M. Tabarot. Cette rencontre avait été initiée par Tesla, a indiqué une source au ministère des Transports.

Tesla n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat. L’entreprise avait précédemment déclaré que l’homologation du FSD était essentielle pour stimuler ses ventes en Europe.

Plus tôt cette semaine , le constructeur de véhicules électriques a indiqué que son système FSD avait enregistré 4,1 fois moins de collisions que les voitures Tesla conduites manuellement dans les cinq pays européens où il est autorisé, d’après plus de 100 millions de km (62 millions de miles) de données de conduite collectées entre avril et août.

La France souhaite mener ses propres essais afin de vérifier les données fournies par les Pays-Bas et Tesla, et de tester le système sur les routes et dans les zones urbaines françaises, dont la conception diffère de celle des autres pays, a déclaré une source du ministère des Transports.

Elle vise à disposer des résultats des essais entre la mi-septembre et la fin septembre, afin d’être en mesure de se prononcer sur une décision de l’Union européenne dans les mois à venir. Le Comité technique de l’UE sur les véhicules à moteur doit se réunir le 6 octobre.

Un vote pourrait avoir lieu ce jour-là ou lors de la prochaine réunion du groupe début décembre, a indiqué la source du ministère des Transports, ajoutant qu’il s’attendait à ce que Tesla se montre disposé à répondre à leurs préoccupations, ce qui permettrait à la technologie d’être approuvée en Europe.