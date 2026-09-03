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"Faire la peau aux écolos", un débat d'idées plaide le patron de la CR
information fournie par AFP 03/09/2026 à 17:22
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Le dirigeant de la Coordination rurale (CR), Bertrand Venteau, arrive au tribunal d'Auch (Gers) le 3 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le dirigeant de la Coordination rurale (CR), Bertrand Venteau, arrive au tribunal d'Auch (Gers) le 3 septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le président de la Coordination rurale (CR) Bertrand Venteau, jugé pour avoir dit qu'il fallait "faire la peau" aux écologistes, s'est défendu jeudi devant le tribunal correctionnel d'Auch, arguant qu'il s'agissait d'un propos "purement politique", prononcé dans un cadre privé.

Lors du congrès de la CR le 19 novembre 2025, qui l'a porté à la tête du deuxième syndicat agricole de France, Bertrand Vanteau avait déclaré sous les applaudissements: "les écolos, la décroissance veulent nous crever, nous devons leur faire la peau".

Poursuivi par les organisations écologistes France Nature Environnement et Génération Future, qui se sont portées parties civiles, le dirigeant syndical est jugé pour "provocation publique et directe non suivie d'effet, à commettre un crime ou un délit".

Le dirigeant de la Coordination rurale (CR), Bertrand Venteau, manifeste devant le tribunal d'Auch (Gers) le " septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le dirigeant de la Coordination rurale (CR), Bertrand Venteau, manifeste devant le tribunal d'Auch (Gers) le " septembre 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le président du tribunal s'est étonné que du "caractère privé" des propos du syndicaliste évoqué par la défense, alors que la déclaration a été rapportée par la presse présente au congrès.

Une video filmée par des journalistes a ainsi été diffusée à l'audience, tandis que Bertrand Venteau a affirmé n'avoir pas vu de caméra ce jour-là.

Il a affirmé que son appel "à faire la peau aux écologistes" relevait du "débat d'idées".

Le procureur a dénoncé quant à lui "un discours de haine".

"C'est se moquer du monde ! Il savait très bien qu'il serait filmé et que ce serait diffusé", a réfuté ce dernier, en requérant une peine d'amende de 30.000 euros assortie du sursis.

Avant d'en être empêchée par le président du tribunal, l'avocate de la défense a tenté d'affirmer que son client avait fait l'objet de "deux poids, deux mesures (...) dans la rapidité du traitement des dossiers" alors que c'est au parquet d'Auch qu'est revenue l'affaire Lyhanna, traitée avec lenteur. Elle a demandé la relaxe plaidant que les propos relevaient d'une "métaphore".

A l'extérieur du tribunal, encadrés par une compagnie de CRS, plus de deux cents membres de la Coordination rurale s'étaient rassemblés avant l'audience dans une atmosphère d'abord bon enfant pour soutenir leur dirigeant.

L'ambiance s'est ensuite détériorée lorsqu'une quinzaine d'écologistes et membres de la Confédération paysanne ont fait leur entrée dans le tribunal sous des huées, des jets d'oeufs et de pétards.

La décision du Tribunal a été mise en délibéré au 15 octobre.

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1 commentaire

  • 17:32

    Le féministes et les écologistes disent des horreurs sur les "hommes" et les agriculteurs en général - allant jusqu'à l'appel au meurtre, là par contre, la Justice ne réagit pas.
    Elle ne réagit pas avec lenteur comme avec l'affaire Lyhanna ; Non ; elle ne réagit pas du tout.

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