La FAO met en garde contre une nouvelle flambée des prix des denrées alimentaires

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* L'inflation alimentaire devrait s'accélérer vers la fin de l'année

* Les marges agricoles s'amenuisent face à la flambée des coûts

* El Niño pourrait aggraver l'inflation

par Balazs Koranyi

Le monde est au bord d’une nouvelle vague d’inflation alimentaire, alors que les guerres en Iran et en Ukraine, associées au phénomène El Niño , créent une "tempête parfaite" caractérisée par une hausse des coûts et une baisse des rendements agricoles, a déclaré l’économiste en chef de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les prix des denrées alimentaires ont été l’un des principaux moteurs de la flambée de l’inflation mondiale en 2022, mais ils sont restés relativement modérés depuis le début de l’année, tempérant même par endroits la hausse provoquée par les coûts élevés de l’énergie.

Ce répit devrait toutefois être temporaire, car la hausse des prix du pétrole brut, la perte d’approvisionnement en engrais en provenance de la région du Golfe, la pénurie de diesel dans certaines parties du monde et les phénomènes météorologiques extrêmes se répercutent sur les coûts et se répercuteront sur les prix à la consommation, même si ce n’est qu’avec un certain retard.

LES COÛTS DEVRAIENT S'ACCÉLÉRER D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE ET L'ANNÉE PROCHAINE

"Je m’attends à ce que les prix des matières premières commencent à augmenter davantage dès maintenant… et que les prix des denrées alimentaires commencent à augmenter d’ici la fin de l’année; l’année prochaine, ils augmenteront certainement encore davantage", a déclaré Maximo Torero à Reuters lors d’un entretien.

"Le délai de répercussion des prix des matières premières sur le prix final des denrées alimentaires est d’environ trois à six mois", a-t-il précisé.

Bien que les prix de certaines matières premières, comme le blé Wc1 , le maïs EMAc1 et le riz RI-INBKN5-P1 , aient augmenté ces derniers mois, la plupart reflètent encore des récoltes relativement bonnes, plutôt que les difficultés probables de l’année à venir.

"Le détroit d’Ormuz est un problème qui affecte tous les intrants des matières premières agricoles et des systèmes agricoles", a déclaré M. Torero. "Le pétrole Brent, car il est utilisé pour le pompage, le conditionnement, la transformation et le transport. Et le gaz naturel, car il est utilisé pour la fabrication d’engrais."

Par ailleurs, les dégâts causés par l’Ukraine aux infrastructures pétrolières et gazières russes restreignent le marché d’exportation du diesel et du gaz naturel, deux intrants essentiels à la production alimentaire.

Les prix des matières premières étant fixés à l’échelle mondiale, cela a des répercussions négatives partout dans le monde, même si les pays les plus riches disposent de moyens financiers plus importants pour soutenir les producteurs.

"On en entend parler en Europe, aux États-Unis, au Brésil et en Asie", a déclaré M. Torero. "Les marges serrées pèsent sur les décisions en matière de semis."

En effet, même aux États-Unis, qui sont autosuffisants pour la plupart des intrants clés, sans aide fédérale, les agriculteurs cultivant les neuf principales cultures pourraient perdre 32 milliards de dollars en 2027, selon l’American Farm Bureau Federation, un groupe de pression du secteur.

Par acre, toutes les cultures analysées devraient rester en dessous du seuil de rentabilité en 2027, a-t-elle précisé.

Les semis mondiaux de blé et de maïs ont déjà été réduits au cours des trois premiers mois de la guerre en Iran, et certains producteurs américains se sont tournés vers le soja, car cette culture nécessite moins d’engrais.

L’Australie, l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles, a récemment indiqué que la production des cultures d’hiver devrait baisser de 21% en partie en raison d’une hausse significative des prix du carburant et des engrais, ainsi que de l’incertitude quant à la disponibilité des intrants essentiels.

Par ailleurs, le phénomène climatique El Niño devrait être particulièrement intense cette année, modifiant considérablement les régimes pluviométriques, ce qui risque d’influencer les prix des matières premières et de plonger potentiellement des dizaines de millions de dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë.

En Inde, la mousson est déjà en retard et les précipitations devraient être inférieures à la moyenne ce mois-ci, ce qui pourrait nuire à la production de riz et avoir des répercussions sur les coûts mondiaux des matières premières.