La faiblesse du secteur technologique entraîne une forte baisse des entrées hebdomadaires dans les fonds d'actions mondiaux

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Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions mondiaux ont fortement ralenti au cours de la semaine s'achevant le 24 juin, les inquiétudes liées aux dépenses technologiques financées par l'endettement et la position restrictive de la Réserve fédérale américaine ayant refroidi l'appétit pour le risque.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont acheté pour 7,51 milliards de dollars nets de fonds d’actions mondiaux au cours de la semaine, soit une baisse d’environ 86% par rapport aux achats nets de 55,53 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente. Ce ralentissement s’explique par la méfiance croissante des investisseurs face aux valorisations excessives du secteur technologique, les dépenses financées par l’endettement des grandes entreprises technologiques faisant l’objet d’une surveillance accrue. SpaceX, la société d’Elon Musk

SPCX.O , a rejoint d’autres géants du secteur en faisant appel aux marchés obligataires, renforçant ainsi les craintes que le boom des investissements dans ce secteur ne repose de plus en plus sur l’endettement. Le sentiment a également été pesé par les inquiétudes persistantes concernant les taux , les données publiées jeudi par le département du Commerce, indiquant une inflation PCE de 4,1% en mai — son plus haut niveau depuis avril 2023 —, ayant renforcé les anticipations d’une éventuelle hausse de 25 points de base de la Fed plus tard dans l’année.

Les fonds d’actions européens et asiatiques ont enregistré des entrées de capitaux de 6,28 milliards de dollars et 2,95 milliards de dollars, respectivement, au cours de la semaine, en baisse par rapport aux 11,71 milliards de dollars et 3,82 milliards de dollars de la semaine précédente. Dans le même temps, les fonds américains ont enregistré 3,53 milliards de dollars de sorties de capitaux.

Les fonds du secteur technologique ont enregistré des sorties nettes hebdomadaires de 17,83 milliards de dollars, inversant largement les entrées de 21,5 milliards de dollars de la semaine précédente. Les fonds des secteurs financier et industriel ont également enregistré des ventes nettes de 750 millions et 1,04 milliard de dollars, respectivement.

Les investisseurs ont quant à eux acheté pour 10,85 milliards de dollars nets de fonds obligataires, prolongeant ainsi leur récente série d’achats pour la douzième semaine consécutive.

Les fonds obligataires mondiaux en devises fortes, les fonds obligataires à court terme et les fonds obligataires à moyen terme libellés en dollars ont attiré des entrées notables de 3,1 milliards de dollars, 2,42 milliards de dollars et 1,87 milliard de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties de capitaux de 42,8 milliards de dollars au cours de la semaine, ce qui représente le plus important retrait hebdomadaire depuis le 15 avril.

Parmi les fonds de matières premières, les fonds investis dans l’or et les autres métaux précieux ont enregistré une sixième semaine consécutive de sorties, avec des ventes nettes de 545 millions de dollars. Les fonds énergétiques ont également affiché des ventes nettes hebdomadaires de 81,9 millions de dollars, après deux semaines consécutives d’entrées.

Sur les marchés émergents, la vague de ventes dans les fonds d’actions s’est prolongée pour la neuvième semaine consécutive, avec des ventes nettes de 3,39 milliards de dollars. Les fonds obligataires ont toutefois attiré 132 millions de dollars, leur premier afflux en trois semaines, selon des données portant sur 28 875 fonds.